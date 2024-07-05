Як знизилась російська економіка
У 2023 році російська економіка зросла на 3,6% – більше, ніж світова. Проте через ослаблення рубля відносно долара її розмір скоротився на 10,8% – з 2,27 трильйона доларів до 2,02 трильйона доларів.
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У результаті Росія опустилася з восьмого на 11-е місце за розміром економіки, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча їхні економіки зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.
США лідирують з величезним відривом: американська економіка на третину більша за китайську – 27,4 трильйона доларів проти 17,8 трильйона доларів відповідно.
Які країни увійшли до десятки
Ось як виглядає десятка найбільших економік світу:
- США – 27,361 трильйона доларів;
- Китай – 17,795 трильйона доларів;
- Німеччина – 4,456 трильйона доларів;
- Японія – 4,213 трильйона доларів;
- Індія – 3,550 трильйона доларів;
- Велика Британія – 3,340 трильйона доларів;
- Франція – 3,031 трильйона доларів;
- Італія – 2,255 трильйона доларів;
- Бразилія – 2,174 трильйона доларів;
- Канада – 2,140 трильйона доларів.