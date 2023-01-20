Титанові санкції та відмова Airbus: як Росія втрачає гігантів-покупців своєї продукції

Один із найбільших у світі виробників цивільних літаків, європейська компанія Airbus, ухвалила рішення відмовитися від поставок російського титану протягом кількох наступних місяців. В Airbus хочуть перебудувати логістику на постачання із США та Японії. Інформацію підтвердив директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн.

Публіцист Юрій Мариняк на платформі IQ проаналізував, як провідні європейські компанії до останнього боролися проти введення секторальних санкцій, а потім оперативно знайшли заміну російському титану.

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За словами директора Airbus, відмова від російських постачань титану може тривати місяцами, але не роками.

Точної дати я вам дати не зможу, оскільки це складний процес сертифікації, а також деякі інші деталі вимагають часу, але це обов'язково відбудеться,

– заявив Шеллхорн журналістам.

Росія, а саме ПАТ "ВСМПО-АВІСМА" – один із найбільших виробників титану у світі, була ключовим партнером європейської компанії протягом довгих років. Представники Airbus навіть просили ЄС не вводити санкції щодо постачання титану з Росії, оскільки це сильніше вдарило б по європейській аерокосмічній галузі, ніж по Росії та її доходам.

Немає сенсу накладати санкції на Росію щодо титану, тому що для Росії це малий бізнес. Ті, проти кого ми будемо вводити санкції, – це ми самі,

– заявив тоді генеральний директор Airbus Гійом Форі.

Як Росія заробляє на титані

За даними Trade Data Monitor, титан є відносно невеликим джерелом доходу для російської економіки: у 2020 році експорт склав 415 мільйонів доларів у порівнянні з 16 мільярдами доларів для чавуну та сталі.

ПАТ "ВСМПО-АВІСМА" є дочірньою компанією Ростеха, державного об’єднання, який володіє більшістю російських оборонних компаній.

У період з 2000 по 2010 рік експорт титану з Росії зріс утричі , тоді як виробничі компанії в США намагалися не відставати від дешевого імпорту. Але якраз у 2021 році останній завод з виробництва титану в Північній Америці закрився після багатьох років боротьби.

, тоді як виробничі компанії в США намагалися не відставати від дешевого імпорту. Але якраз у 2021 році останній завод з виробництва титану в Північній Америці закрився після багатьох років боротьби. У 2014 році ПАТ "ВСМПО-АВІСМА" забезпечила 40% титану Boeing, 60% Airbus і 100% Bombardier, Embrayer, Pratt&Whitney, Rolls Royce.

Анексія Криму мало що змінила. Хоча обіцянки зменшити залежність Заходу від російського постачання були зроблені, реальний прогрес був повільним. І причина тут в специфіці виробництва та характеристиках титану,

– зауважує автор.

Є ким замінити

За даними Геологічної служби США (USGS), Китай є найбільшим у світі виробником титанової губки, на частку якого припадає 57% світового виробництва.

Дані USGS показують, що Японія йде наступною з майже 17%, за нею йде Росія з майже 13% ринку.

Хоча Росія є лише третім за величиною виробником титану у світі, але коли мова йде про титан аерокосмічного класу, вона була його найбільшим постачальником, виробляючи половину світового споживання. Відповідно, таке домінування давало вже не економічний, а геополітичний вплив, чим Росія дуже гордилася.

Але Росія втрачає вже другого основного покупця своєї титанової продукції. Навесні від постачання титану відмовилася американська корпорація Boeing. Інші провідні авіабудівні концерни планети – Rolls-Royce та Safran Aircraft Engines – також на цьому шляху.

Санкції діють. Росія впевнено йде шляхом технологічної деградації та втрати ринків збуту.