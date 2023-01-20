Титановые санкции и отказ Airbus: как Россия теряет гигантов-покупателей своей продукции
Источник:IQ
Один из крупнейших в мире производителей гражданских самолетов, европейская компания Airbus, принял решение отказаться от поставок российского титана в течение нескольких последующих месяцев. В Airbus хотят перестроить логистику на поставку из США и Японии. Информацию подтвердил директор Airbus Defence&Space Майкл Шеллхорн.
Публицист Юрий Мариняк на платформе IQ проанализировал, как ведущие европейские компании до последнего сражались против введения секторальных санкций, а затем оперативно нашли замену российскому титану.
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По словам директора Airbus, отказ от российских поставок титана может длиться месяцами, но не годами.
Точной даты я вам дать не смогу, поскольку это сложный процесс сертификации, а также некоторые другие детали требуют времени, но это обязательно произойдет,
– заявил Шеллхорн журналистам.
Нет смысла налагать санкции на Россию по титану, потому что для России это малый бизнес. Те, против кого мы будем вводить санкции, – это мы сами,
– заявил тогда генеральный директор Airbus Гийом Фори.
Как Россия зарабатывает на титане
- По данным Trade Data Monitor, титан является относительно небольшим источником дохода для российской экономики: В 2020 году экспорт составил 415 миллионов долларов по сравнению с 16 миллиардами долларов для чугуна и стали.
- ПАО "ВСМПО-АВИСМА" является дочерней компанией Ростеха, государственного объединения, владеющего большинством российских оборонных компаний.
- В период с 2000 по 2010 год экспорт титана из России вырос втрое, в то время как производственные компании в США пытались не отставать от дешевого импорта. Но в 2021 году последний завод по производству титана в Северной Америке закрылся после многих лет борьбы.
- В 2014 году ПАО "ВСМПО-АВИСМА" обеспечило 40% титана Boeing, 60% Airbus и 100% Bombardier, Embrayer, Pratt&Whitney, Rolls Royce.
Аннексия Крыма мало что изменила. Хотя обещания уменьшить зависимость Запада от российских поставок были сделаны, реальный прогресс был медленным. И причина здесь в специфике производства и характеристиках титана,
– замечает автор.
Есть кем заменить
По данным Геологической службы США (USGS), Китай является самым крупным в мире производителем титановой губки, на долю которого приходится 57% мирового производства.
Данные USGS показывают, что Япония идет следующей почти с 17%, за ней следует Россия с почти 13% рынка.
Хотя Россия является третьим по величине производителем титана в мире, но когда речь идет о титане аэрокосмического класса, она была его крупнейшим поставщиком, производя половину мирового потребления. Соответственно такое доминирование давало уже не экономическое, а геополитическое влияние, чем Россия очень гордилась.
Но Россия теряет уже второго основного покупателя своей титановой продукции. Весной от поставок титана отказалась американская корпорация Boeing. Другие ведущие авиастроительные концерны планеты – Rolls-Royce и Safran Aircraft Engines – тоже на этом пути.
Санкции действуют. Россия уверенно идет по пути технологической деградации и потери рынков сбыта.Кстати говоря, завод "Крымский титан" производит титановую продукцию. СМИ писали, что предприятие работает, несмотря на оккупацию. В 2018 году на заводе был выброс опасных веществ в атмосферу. По данным Минобороны Украины, это произошло в результате тренировок российских военных, проводивших стрельбы рядом с отстойниками отходов химического производства титанового и содового заводов, в них попали несколько раз.