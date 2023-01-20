Титановые санкции и отказ Airbus: как Россия теряет гигантов-покупателей своей продукции

Один из крупнейших в мире производителей гражданских самолетов, европейская компания Airbus, принял решение отказаться от поставок российского титана в течение нескольких последующих месяцев. В Airbus хотят перестроить логистику на поставку из США и Японии. Информацию подтвердил директор Airbus Defence&Space Майкл Шеллхорн.

Публицист Юрий Мариняк на платформе IQ проанализировал, как ведущие европейские компании до последнего сражались против введения секторальных санкций, а затем оперативно нашли замену российскому титану.

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По словам директора Airbus, отказ от российских поставок титана может длиться месяцами, но не годами.

Точной даты я вам дать не смогу, поскольку это сложный процесс сертификации, а также некоторые другие детали требуют времени, но это обязательно произойдет,

– заявил Шеллхорн журналистам.

Россия, а именно ПАО "ВСМПО-АВИСМА" – один из крупнейших производителей титана в мире, была ключевым партнером европейской компании на протяжении долгих лет. Представители Airbus даже просили ЕС не вводить санкции на поставку титана из России, поскольку это сильнее ударило бы по европейской аэрокосмической отрасли, чем по России и ее доходам.

Нет смысла налагать санкции на Россию по титану, потому что для России это малый бизнес. Те, против кого мы будем вводить санкции, – это мы сами,

– заявил тогда генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Как Россия зарабатывает на титане

По данным Trade Data Monitor, титан является относительно небольшим источником дохода для российской экономики: В 2020 году экспорт составил 415 миллионов долларов по сравнению с 16 миллиардами долларов для чугуна и стали.

ПАО "ВСМПО-АВИСМА" является дочерней компанией Ростеха, государственного объединения, владеющего большинством российских оборонных компаний.

В период с 2000 по 2010 год экспорт титана из России вырос втрое , в то время как производственные компании в США пытались не отставать от дешевого импорта. Но в 2021 году последний завод по производству титана в Северной Америке закрылся после многих лет борьбы.

, в то время как производственные компании в США пытались не отставать от дешевого импорта. Но в 2021 году последний завод по производству титана в Северной Америке закрылся после многих лет борьбы. В 2014 году ПАО "ВСМПО-АВИСМА" обеспечило 40% титана Boeing, 60% Airbus и 100% Bombardier, Embrayer, Pratt&Whitney, Rolls Royce.

Аннексия Крыма мало что изменила. Хотя обещания уменьшить зависимость Запада от российских поставок были сделаны, реальный прогресс был медленным. И причина здесь в специфике производства и характеристиках титана,

– замечает автор.

Есть кем заменить

По данным Геологической службы США (USGS), Китай является самым крупным в мире производителем титановой губки, на долю которого приходится 57% мирового производства.

Данные USGS показывают, что Япония идет следующей почти с 17%, за ней следует Россия с почти 13% рынка.

Хотя Россия является третьим по величине производителем титана в мире, но когда речь идет о титане аэрокосмического класса, она была его крупнейшим поставщиком, производя половину мирового потребления. Соответственно такое доминирование давало уже не экономическое, а геополитическое влияние, чем Россия очень гордилась.

Но Россия теряет уже второго основного покупателя своей титановой продукции. Весной от поставок титана отказалась американская корпорация Boeing. Другие ведущие авиастроительные концерны планеты – Rolls-Royce и Safran Aircraft Engines – тоже на этом пути.

Санкции действуют. Россия уверенно идет по пути технологической деградации и потери рынков сбыта.