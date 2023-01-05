По состоянию на 5 января 2023 года неизвестны причины размещения вражеских войск. Однако в ЦНС обратились к жителям Армянска.

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Что известно о базировании врагов в Армянске

На временно оккупированном полуострове зафиксировано размещение техники на заводе "Крымский титан" (Армянск), а также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты из России,

– заявили в Центре нацсопротивления.

Кроме того, там объяснили, что сейчас:

неизвестно, почему эти российские военные находятся на захваченном предприятии;

можно предположить, что это обучение или требования командования оккупационных войск.

"Однако Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе", – говорится в сообщении.

Справка. Завод "Крымский титан" производит титановую продукцию. СМИ писали, что предприятие работает, несмотря на оккупацию. В 2018 году на заводе был выброс опасных веществ в атмосферу. По данным Минобороны Украины, это произошло в результате тренировок российских военных, проводивших стрельбы рядом с отстойниками отходов химического производства титанового и содового заводов, попав в них несколько раз.

Более того, в Центре нацсопротивления объяснили, что нормы международного гуманитарного права запрещают военным находиться на объектах химической промышленности.

Однако Россия постоянно нарушает это требование. Так, российские бойцы базируются на территории Запорожской атомной электростанции, а также размещают своих военных и технику в больницах, школах и других учебных заведениях на оккупированных территориях Украины.

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