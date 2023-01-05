По состоянию на 5 января 2023 года неизвестны причины размещения вражеских войск. Однако в ЦНС обратились к жителям Армянска.
Читайте также Знаем все места хранения и количество – ГУР о ядерной угрозе со стороны России
Что известно о базировании врагов в Армянске
На временно оккупированном полуострове зафиксировано размещение техники на заводе "Крымский титан" (Армянск), а также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты из России,
– заявили в Центре нацсопротивления.
Кроме того, там объяснили, что сейчас:
- неизвестно, почему эти российские военные находятся на захваченном предприятии;
- можно предположить, что это обучение или требования командования оккупационных войск.
"Однако Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе", – говорится в сообщении.
Более того, в Центре нацсопротивления объяснили, что нормы международного гуманитарного права запрещают военным находиться на объектах химической промышленности.
Однако Россия постоянно нарушает это требование. Так, российские бойцы базируются на территории Запорожской атомной электростанции, а также размещают своих военных и технику в больницах, школах и других учебных заведениях на оккупированных территориях Украины.
Заметьте Химическая атака: как ее распознать и что делать, чтобы защититься
Важные сообщения о химическом оружии врага
- Буквально осенью 2022 звучали слухи о том, что якобы россияне завозят химическое оружие на фронт. Однако наши разведчики эти данные опровергли.
- По данным заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова, разведка не подтвердила, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами.
- В тот же период в администрации Джо Байдена заявили, что ядерное оружие – крайний шаг для Путина. Однако есть большая вероятность, что россияне могут применить в Украине химическое оружие. Это может произойти после ряда поражений Путина в войне.