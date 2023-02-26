Неочікуваний союзник: Саудівська Аравія виділяє Україні 400 мільйонів доларів допомоги

У неділю, 26 лютого до України з візитом прибув міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

Саудівська Аравія виступає за зменшення гостроти бойових дій у війні між Росією та Україною. Ба більше, країна вимагає врегулювання збройного конфлікту під егідою ООН на принципах поваги до міжнародного права.

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Про що домовились країни

Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу,

– зазначив глава України.

Своєю чергою, бін Фархан Аль Сауд розповів, що розмова з Зеленським пройшла дуже плідно.

Зеленський зустрівся з Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом: дивіться відео

"Між нашими країнами існує давня дружба, але, звичайно, ми зосередилися на проблемах війни та шляхах її врегулювання. Королівство Саудівська Аравія хотіло б зробити все можливе для того, щоб зменшити гостроту бойових дій. Як відомо, будь-яка війна закінчується діалогом та столом переговорів", – заявив глава МЗС Саудівської Аравії.

Куди спрямують фінансову допомогу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна високо цінує відчутну допомогу в гуманітарній сфері. За результатами розмови, Україна отримає допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу.

У рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів. З них 100 мільйонів доларів спрямують на гумдопомогу, а ще 300 – на нафтопродукти.

Крім того, Саудівська Аравія підтримала резолюцію ООН щодо сталого миру в Україні кілька днів тому.

Єрмак також нагадав, що Україна та Саудівська Аравія мають спільні виклики і досвід боротьби з ними. Мовиться про іранські БПЛА, які постачалися певним "повстанцям" і здійснювали атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії.

Починаючи з минулого року ці ж іранські БПЛА опинилися у російських терористів і здійснюють атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Тому, досвід боротьби з терористами у двох країн спільний.