Влаштували вечірку із секс-працівником: Папа Римський прийняв відставку польського єпископа

Папа Римський прийняв зречення польського єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака. Священники його єпархії влаштували вечірку з секс-працівником.

У вівторок, 24 жовтня, Апостольська нунціатура в Польщі розмістила на своєму сайті повідомлення про те, що Гжегож Кашак подав у відставку.

Папа Франциск вже призначив нового Апостольського адміністратора для Сосновецької єпархії sede vacante в особі Архиєпископа Катовіцкого Адріана Гальбаса. Це його тимчасові обов'язки, які триватимуть кілька місяців, доки не оберуть нового єпископа.

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Папа Римський прийняв зречення Гжегожа Кашака

Кашак опублікував своє послання на сайті єпархії, у якому подякував вірянам і перепросив у них.

Я прошу всіх вибачити мою людську обмеженість. Якщо я когось образив або щось упустив, то дуже прошу вибачення,

– зазначив священник.

Причиною відставки став нещодавно розкритий інцидент, який стався в настоятельському храмі Базиліки Пресвятої Діви Марії Ангельської в польському місті Домброва-Гурнича.

У будинку, що належить парафії, кілька священників організували вечірку, для якої замовили чоловіка-повію. Коли гість знепритомнів, присутні відмовилися впустити в будинок лікарів швидкої допомоги. Справою зайнялася поліція, а потім прокуратура, яка проводить розслідування за фактом ненадання допомоги.

Отець Пшемислав Лех, прессекретар Сосновецької єпархії, не назвав причин, чому єпископ Кашак подав у відставку. Він також не торкався питання про майбутнє єпископа.

"Залишаємо без коментарів", – зазначив священник.

Своєю чергою, отець Рафал Богацкий, речник Катовіцької архиєпархії, зазначив, що архієпископ Галбас вже прийняв свої нові обов'язки в дусі послуху.

"Архиєпископ був у Римі, але повернувся, щоб приступити до нових канонічних обов'язків. Це тимчасова посада, яка триватиме кілька місяців, поки не оберуть нового єпископа", – повідомив Богацький.

За інформацією польських журналістів, в Сосновецькій єпархії раніше траплялись інші інциденти. До прикладу, цьогоріч в березні зарізали диякона. Того самого дня інший священник із цієї парафії кинувся під потяг, покінчивши життя самогубством. Поліція знайшла біля його тіла ніж. В обох цих справах прокуратура проводить власні розслідування.