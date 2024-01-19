Папа Римський протягом місяця виступає з циклом катехитичних настанов на тему пороків і чеснот. Цього разу він говорив про секс.

Водночас перед цим консервативні католики критикували аргентинського кардинала Віктора Мануеля Фернандеса. Знову ж таки це трапилось через питання сексуальності.

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Що сказав Папа Римський про секс

Папа Римський заявив, що сексуальне задоволення – це "дар Божий", до якого слід "ставитися терпимо". Окрім того, він застеріг від перегляду порнографії.

Задоволення без стосунків може породити залежність,

– заявив також понтифік.

Він також додав, що ми повинні захищати любов, а перемога в битві з хтивістю може бути справою всього життя.

Консервативні католики критикували кардинала

Ці заяви він зробив після того, як консервативні католики розкритикували аргентинського кардинала Віктора Мануеля Фернандеса, який є префектом Дикастерії доктрини віри Ватикану.

BBC написало, що критика останнього пов'язана з його книгою "Містична пристрасть: духовність та чуттєвість", що вийшла друком 1998 року. Там описується різниця між чоловічим і жіночим оргазмами.

Кардинал у розмові з католицьким інтернет-виданням Crux сказав, що написав книгу, коли був ще молодим, і "точно не зробив би" цього зараз.

Проте це не завадило консервативним коментаторам назвати книгу "збоченою", а один навіть заявив, що вона показує, що кардинал Фернандес не підходить для своєї посади.

Щодо слів Папи Римського, то не було припущень, що він говорив про секс саме через критику Фернандеса.

Окрім вищезгаданого, Папа заявив, що:

хтивість "руйнує стосунки",

"щоденних новин достатньо, щоб задокументувати цю реальність";

"скільки стосунків, які починалися найкращим чином, згодом перетворилися на токсичні?".

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