Львів'янку судили за секс на тролейбусній зупинці: партнера навіть не викликали на засідання
Джерело:ZAXID.NET
Франківський районний суд Львова розглянув справу 18-річної львів'янки про дрібне хуліганство. Наприкінці лютого вона займалася сексом на зупинці громадського транспорту.
Інцидент трапився на вулиці Кульпарківській. Про це мовиться у постанові суду, яку оприлюднили у квітні.
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За секс на зупинці засудили лише дівчину
У матеріалах справи мовиться, що пізно ввечері 25 лютого на зупинці громадського транспорту на вулиці Кульпарківській пара займалася сексом. Однак "розпусно" діяла лише львів'янка.
Вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності,
– мовиться в постанові суду.
Чоловіка, з яким кохалася дівчина, до відповідальності не притягували та не викликали до суду. Під час засідання дівчина повністю визнала свою провину.
Суддя Франківського суду Юрій Ванівський визнав її винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням.
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Іспанські поліцейські займалися сексом з активістами, щоб отримати інформацію
Іспанію сколихнув гучний скандал. Поліцейських звинуватили у тому, що вони проникли в ультраліві та зелені групи й займались сексом з активістами, аби отримати від них інформацію.
- Зокрема, на одного з офіцерів поліції поскаржились 6 жінок. Його звинуватили в сексуальному насильстві, адже сексуальну згоду постраждалих чоловік отримав на основі брехні. Адвокатка однієї з жінок Мірея Салазар повідомила, що за допомогою скарг планували "дізнатися, наскільки далеко заходять ці практики, які не мають правового виправдання".
- Скандал посилився після заяви мадридської філії кліматичної активістської групи Extinction Rebellion. Офіцерка поліції також нібито мала сексуальні стосунки принаймні з одним із її учасників.
Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка відкинув звинувачення партії ERC у "незаконній діяльності" поліції. Він назвав це брехню.