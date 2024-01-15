"Який букет – такий і МІНуЕТ": на Київщині виник скандал через сексистську рекламу на білборді

В Ірпені, що у передмісті Києва, студія флористики Viva Flowers потрапила у скандал. Адже вони розмістили на білборді рекламу зі слоганом „Який БУКЕТ, такий і МІНуЕТ".

На білборді написали, що "мінует – це французький парний танець", проте українською він транслітерується на так, як написано в рекламі. Через інцидент депутат Ірпінської міської ради Артем Гурін вже написав депутатське звернення щодо цього.

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Що відомо про сексистську рекламу в Ірпені

Цього разу квітковий магазин пішов по стопах Карплюка та Щербини, які отримували уже штраф за вищезгадані рекламні оголошення, і випустив геніальний слоган "Який букет, такий і МІНуЕТ",

– написав депутат.

Він додав, що вже подав скаргу у відповідні органи.

Звернення депутата через скандальну рекламу в Ірпені / Фото Гуріна

Водночас на сторінці студії в інстаграмі ще немає ніяких коментарів щодо скандалу.

Проте в гугл-пошуку оцінка магазину впала. Станом на 18:30 15 січня становила всього 3 бали, хоч видання TheBuchaCity зазначало, що ще вранці 14 січня було 4 бали.



Сексистська реклама в Ірпені / Фото Гуріна

Варто зазначити, що французький танець menuet транслітерують як мЕнует. Проте на білборді написано саме "МІНуЕТ", що може нагадувати читачу про оральний секс.

Що каже закон України про подібну рекламу

В Україні заборонена реклама, яка має дискримінаційний характер. Зокрема, мовиться й про рекламу, що дискримінує за ознакою статі.

Так, у законі про рекламу мовиться, що реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.

Якщо ви помітили подібну рекламу, то можете звернутись у Державну служба України з питань безпеки харчових продуктів, Індустріальний гендерний комітет з реклами, Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. У випадку порушення законодавства бізнес оштрафують.

У Ірпені не вперше виникають подібні скандали. Зокрема, у 2019 році рекламодавця "Домінет" оштрафували на 20 000 гривень за рекламу з лозунгом "Дам тобі вай-фаю". Окрім того, товариство, яке розміщувало рекламу житлового комплексу "Бургундія" сплатило 6 800 гривень штрафу за рекламу "Заходь до мене в спальню".