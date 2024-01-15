"Який букет – такий і МІНуЕТ": на Київщині виник скандал через сексистську рекламу на білборді
В Ірпені, що у передмісті Києва, студія флористики Viva Flowers потрапила у скандал. Адже вони розмістили на білборді рекламу зі слоганом „Який БУКЕТ, такий і МІНуЕТ".
На білборді написали, що "мінует – це французький парний танець", проте українською він транслітерується на так, як написано в рекламі. Через інцидент депутат Ірпінської міської ради Артем Гурін вже написав депутатське звернення щодо цього.
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Що відомо про сексистську рекламу в Ірпені
Цього разу квітковий магазин пішов по стопах Карплюка та Щербини, які отримували уже штраф за вищезгадані рекламні оголошення, і випустив геніальний слоган "Який букет, такий і МІНуЕТ",
– написав депутат.
Він додав, що вже подав скаргу у відповідні органи.
Звернення депутата через скандальну рекламу в Ірпені / Фото Гуріна
Водночас на сторінці студії в інстаграмі ще немає ніяких коментарів щодо скандалу.
Проте в гугл-пошуку оцінка магазину впала. Станом на 18:30 15 січня становила всього 3 бали, хоч видання TheBuchaCity зазначало, що ще вранці 14 січня було 4 бали.
Сексистська реклама в Ірпені / Фото Гуріна
Варто зазначити, що французький танець menuet транслітерують як мЕнует. Проте на білборді написано саме "МІНуЕТ", що може нагадувати читачу про оральний секс.Зверніть увагу! У Ірпені не вперше виникають подібні скандали. Зокрема, у 2019 році рекламодавця "Домінет" оштрафували на 20 000 гривень за рекламу з лозунгом "Дам тобі вай-фаю". Окрім того, товариство, яке розміщувало рекламу житлового комплексу "Бургундія" сплатило 6 800 гривень штрафу за рекламу "Заходь до мене в спальню".
Що каже закон України про подібну рекламу
- В Україні заборонена реклама, яка має дискримінаційний характер. Зокрема, мовиться й про рекламу, що дискримінує за ознакою статі.
- Так, у законі про рекламу мовиться, що реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.
- Якщо ви помітили подібну рекламу, то можете звернутись у Державну служба України з питань безпеки харчових продуктів, Індустріальний гендерний комітет з реклами, Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. У випадку порушення законодавства бізнес оштрафують.