"Какой букет – такой и МИНуЭТ": на Киевщине возник скандал из-за сексистской рекламы на билборде

В Ирпене в пригороде Киева студия флористики Viva Flowers попала в скандал. Ведь они разместили на билборде рекламу со слоганом "Какой БУКЕТ, такой и МИНуЭТ".

На билборде написали, что "минуэт – это французский парный танец", однако на украинском он транслитерируется на так, как написано в рекламе. Из-за инцидента депутат Ирпенского городского совета Артем Гурин уже написал депутатское обращение по этому поводу.

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Что известно о сексистской рекламе в Ирпене

На этот раз цветочный магазин пошел по стопам Карплюка и Щербины, которые уже получали штраф за вышеупомянутые рекламные объявления, и выпустил гениальный слоган "Какой букет, такой и МИНуЭТ",

– написал депутат.

Он добавил, что уже подал жалобу в соответствующие органы.

Обращение депутата из-за скандальной рекламы в Ирпене / Фото Гурина

В то же время на странице студии в инстаграмме еще нет никаких комментариев по поводу скандала.

Однако в гугл-поиске оценка магазина упала. По состоянию на 18:30 15 января составила всего 3 балла, хотя издание TheBuchaCity отмечало, что еще утром 14 января было 4 балла.



Сексистская реклама в Ирпене / Фото Гурина

Стоит отметить, что французский танец menuet транслитерируют как менуэт. Однако на билборде написано именно "МИНуЭТ", что может напоминать читателю об оральном сексе.

Что говорит закон Украины о подобной рекламе

В Украине запрещена реклама, носящая дискриминационный характер. В частности, говорится и о рекламе, которая дискриминирует по признаку пола.

Так, в законе о рекламе говорится, что реклама не должна содержать информации или изображений, нарушающих этические, гуманистические, нравственные нормы, пренебрегающие правилами приличия.

Если вы заметили подобную рекламу, то можете обратиться в Государственную службу Украины по безопасности пищевых продуктов, Индустриальный гендерный комитет по рекламе, Управление по соблюдению прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства, Национальный совет по телевидению и радиовещанию. В случае нарушения законодательства, бизнес оштрафуют.

В Ирпене не в первый раз возникают подобные скандалы. В частности, в 2019 году рекламодателя "Доминет" оштрафовали на 20 000 гривен за рекламу с лозунгом "Дам тебе вай-фаю". Кроме того, общество, размещавшее рекламу жилого комплекса "Бургундия" уплатило 6 800 гривен штрафа за рекламу "Заходи ко мне в спальню".