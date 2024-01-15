На билборде написали, что "минуэт – это французский парный танец", однако на украинском он транслитерируется на так, как написано в рекламе. Из-за инцидента депутат Ирпенского городского совета Артем Гурин уже написал депутатское обращение по этому поводу.

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Что известно о сексистской рекламе в Ирпене

На этот раз цветочный магазин пошел по стопам Карплюка и Щербины, которые уже получали штраф за вышеупомянутые рекламные объявления, и выпустил гениальный слоган "Какой букет, такой и МИНуЭТ",

– написал депутат.

Он добавил, что уже подал жалобу в соответствующие органы.

Обращение депутата из-за скандальной рекламы в Ирпене / Фото Гурина

В то же время на странице студии в инстаграмме еще нет никаких комментариев по поводу скандала.

Однако в гугл-поиске оценка магазина упала. По состоянию на 18:30 15 января составила всего 3 балла, хотя издание TheBuchaCity отмечало, что еще утром 14 января было 4 балла.



Сексистская реклама в Ирпене / Фото Гурина

Стоит отметить, что французский танец menuet транслитерируют как менуэт. Однако на билборде написано именно "МИНуЭТ", что может напоминать читателю об оральном сексе.

Обратите внимание! В Ирпене не в первый раз возникают подобные скандалы. В частности, в 2019 году рекламодателя "Доминет" оштрафовали на 20 000 гривен за рекламу с лозунгом "Дам тебе вай-фаю". Кроме того, общество, размещавшее рекламу жилого комплекса "Бургундия" уплатило 6 800 гривен штрафа за рекламу "Заходи ко мне в спальню".

Что говорит закон Украины о подобной рекламе