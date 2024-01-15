На білборді написали, що "мінует – це французький парний танець", проте українською він транслітерується на так, як написано в рекламі. Через інцидент депутат Ірпінської міської ради Артем Гурін вже написав депутатське звернення щодо цього.

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Що відомо про сексистську рекламу в Ірпені

Цього разу квітковий магазин пішов по стопах Карплюка та Щербини, які отримували уже штраф за вищезгадані рекламні оголошення, і випустив геніальний слоган "Який букет, такий і МІНуЕТ",

– написав депутат.

Він додав, що вже подав скаргу у відповідні органи.

Звернення депутата через скандальну рекламу в Ірпені / Фото Гуріна

Водночас на сторінці студії в інстаграмі ще немає ніяких коментарів щодо скандалу.

Проте в гугл-пошуку оцінка магазину впала. Станом на 18:30 15 січня становила всього 3 бали, хоч видання TheBuchaCity зазначало, що ще вранці 14 січня було 4 бали.



Сексистська реклама в Ірпені / Фото Гуріна

Варто зазначити, що французький танець menuet транслітерують як мЕнует. Проте на білборді написано саме "МІНуЕТ", що може нагадувати читачу про оральний секс.

Зверніть увагу! У Ірпені не вперше виникають подібні скандали. Зокрема, у 2019 році рекламодавця "Домінет" оштрафували на 20 000 гривень за рекламу з лозунгом "Дам тобі вай-фаю". Окрім того, товариство, яке розміщувало рекламу житлового комплексу "Бургундія" сплатило 6 800 гривень штрафу за рекламу "Заходь до мене в спальню".

Що каже закон України про подібну рекламу