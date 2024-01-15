Наконец выяснилось, что на открытках была изображена жена российского генерала военной группировки "Днепр". Сейчас в штабе группировки разразился настоящий скандал. 24 Канал.

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Обнаженная женщина на открытках – жена генерала России

Изучив открытки, распространившиеся по российским позициям, пользователь соцсети Х с ником @NHunter007 отметил, что "позирует" жена командующего военной группировкой "Днепр" и воздушно-десантных войск генерала-полковника Михаила Теплинского – Наталья.



Разбросанные по российским позициям открытки / Фото с аккаунта в соцсети Х с ником @NHunter007

Кроме того, пользователи выяснили, что обнаженное фото Натальи Теплинской получили в переписке с братом российского генерала подполковником Дмитрием Теплинским. Ему никак не удается выйти из тени известного родственника в армии, а впоследствии стало известно о широком семейном скандале, произошедшем в семье Теплинских.



Наталья Теплинская замужем и имеет сына / Фото "РБК-Украина"

Жена генерала изменяла его брату.

В ноябре 2023 года журналисты "РБК-Украина" получили личную переписку жены Теплинского Натальи, из чего стало понятно, что женщина не слишком скучает без своего мужа, который сейчас находится во временно оккупированной Херсонской области.



Наталья Теплинская изменяла мужу с его родным братом / Фото "РБК-Украина"

В частности, Наталья Теплинская изменяет своему мужу с его родным братом Дмитрием. Из их интимной переписки стало ясно, что интрижку пара ведет уже не первый год.



Наталья вела интимную переписку и обменивалась фото с братом мужа / Фото "РБК-Украина"

На скриншотах, полученных журналистами, можно увидеть флирт и обмен интимными фото между Наталией и Дмитрием. Пара также упоминает свои интимные моменты, проводившиеся вместе. Однако россиянка все же не хочет, чтобы ее муж узнал роман на стороне.

Уже после расследования журналистов в штабе военной группировки "Днепр" разразился настоящий скандал, ведь генерал явно был не в курсе, что его жена изменяет ему с родным братом.