Российская пропаганда всячески пытается отвлечь внимание граждан от того, что Путин правит страной уже более 25 лет. Политолог Игорь Рейтерович подробнее рассказал 24 Каналу о попытках Кремля создать диктатору лучший имидж.

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Для чего Путин упомянул о спорте

Владимир Путин рассказал журналистам, что вроде бы каждый день находит по 2 – 2,5 часа, чтобы заниматься спортом – в зале и в бассейне.

Это очень банальная политическая разработка. В них принято показывать Путина активным кандидатом, имеющим множество человеческого ресурса, который готов много работать. Все, чтобы не возникало ассоциаций с людьми его возраста,

– отметил Игорь Рейтерович.

Таким образом, Путин создает иллюзию, что у него, мол, так много силы и жизненной энергии, что он даже ежедневно два часа тратит на спорт.

Следует отметить, что несколько месяцев назад в Кремле решили позиционировать Путина как "молодого и активного" кандидата. Более того, ему даже посоветовали во всех выступлениях в отношении людей пожилого возраста и всех пенсионеров России употреблять фразу "наши старики". То есть, чтобы никакой ассоциации не возникало с возрастом самого Путина.

У России и не только появлялась информация, что у Путина проблемы со здоровьем, что он как-то не так выглядит. Это вызывало сомнения в том, точно ли это Путин на тех или иных встречах. Наверное, таким образом пытаются эту историю закрыть и показать, что у них дееспособный и адекватный кандидат,

– объяснил политолог.

Это должно создать впечатление, что если у Путина даже есть два часа на спорт, мол, у него найдется время, чтобы "тащить" на себе всю Россию.

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