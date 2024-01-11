Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что президент России дурак и его выбирали тоже дураки. Все для того, чтобы Путин "сидел в резиденциях и катался на яхтах".

К теме Два ключевых момента о выборах в России, которые следует осознать Западу

"Он сказал абсолютную правду. Зачем ему напрягаться? И этот человек на камеру на 25-м году, когда идет на выборы, говорит: "А я не напрягаюсь". Ответ получили все люди, которые ему говорят: "Владимир Владимирович, мы здесь замерзаем. Наверное, вы не в курсе", – подчеркнул Жирнов.

К слову, жители Московской области жаловались на то, что в их домах несколько дней нет отопления. К примеру, в одном из подмосковных городов россияне грелись костром во дворе.

Глава Кремля все знает, но ему просто абсолютно на это наплевать. Также это ответ для россиян, которые воюют против Украины и умирают "за Владимира Путина".

Уйдите с этого фронта с оружием, танками, пушками и придите прямо к нему в Кремль и скажите: "Довольно, возможно, тебе не напрягаться? Убил полмиллиона человек на никому не нужной войне, вот и время тебе в Гаагу",

– отметил бывший сотрудник КГБ.

По мнению экс-сотрудника Службы внешней разведки России, это заявление, вероятно, двойника главы Кремля. Мол, в наушнике могли сказать о его неуместности, ведь Путин снова идет на выборы президента.

"Он посидел, подумал: "Это шутка". В наушнике сказали: "Ты что говоришь? Ты что, не понимаешь, что перед тобой камеры стоят, что люди это будут слушать? – добавил Сергей Жирнов.

Мол, таким заявлением Владимир Путин признал, что все годы на посту президента России он не напрягался. Но это – его кредо и реальная политика. То есть, он так живет и управляет страной. Именно поэтому в России нет коммунальных услуг, экономики и куриных яиц.

"Еще чего-то не будет, ведь этот человек не напрягается. И люди его собираются выбирать", – добавил бывший сотрудник КГБ.

Путин снова собирается на выборы