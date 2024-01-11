Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що президент Росії дурень і його обирали теж дурні. Усе для того, аби Путін "сидів у резиденціях та катався на яхтах".

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"Він сказав абсолютну правду. Навіщо йому напружуватися? І ця людина на камеру на 25-му році, коли йде на вибори, каже: "А я не напружуюся". Відповідь отримали всі люди, які йому кажуть: "Владімір Владіміровіч, ми тут замерзаємо. Напевно, ви не в курсі", – наголосив Жирнов.

До слова, мешканці Московської області скаржилися на те, що у їхніх будинках протягом декількох днів немає опалення. Наприклад, в одному із підмосковних міст росіяни грілися багаттям на подвір'ї.

Очільник Кремля усе знає, але йому просто абсолютно на це наплювати. Також це відповідь для росіян, які воюють проти України та вмирають "за Владіміра Путіна".

Підіть з цього фронту зі зброєю, танками, пушками й прийдіть прямо до нього у Кремль і скажіть: "Досить, можливо, тобі не напружуватися? Убив пів мільйона людей на нікому не потрібній війні, от і час тобі в Гаагу",

– зауважив колишній співробітник КДБ.

На думку ексспівробітника Служби зовнішньої розвідки Росії, це заява, ймовірно, двійника очільника Кремля. Мовляв, у навушник могли сказати про її недоречність, адже Путін знову йде на вибори президента.

"Він посидів, подумав: "Це жарт". У навушник сказали: "Ти що говориш? Ти що, не розумієш, що перед тобою камери стоять, що люди це слухатимуть?" – додав Сергій Жирнов.

Мовляв, такою заявою Владімір Путін визнав, що усі роки на посту президента Росії він не напружувався. Та це – його кредо та реальна політика. Тобто він так живе та керує країною. Саме тому у Росії подекуди немає комунальних послуг, економіки та курячих яєць.

"Ще чогось не буде, адже ця людина не напружується. І люди його збираються обирати", – додав колишній співробітник КДБ.

Путін знову збирається на вибори