Российский диктатор нафантазировал, что россияне якобы стали богаче, из-за чего и больше потреблять куриные яйца в своем рационе. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Путин наконец "родил" причину дефицита куриных яиц в России
Российский президент во время встречи с "представителями деловых кругов" отметил, что дефицит курятины и яиц, приведший к стремительному подорожанию и исчезновению с полок магазинов, вызван повышением спроса на эту продукцию. Диктатор придумал, что это произошло якобы в результате "роста доходов граждан".
Во время не сориентировались просто. Объемы производства у нас не снизились. Потребление увеличилось в связи с реальными доходами населения – немного, но доходы у людей выросли,
– придумал очередной чепуху Путин.
Он также сказал, что граждане быстро начали покупать яйца и мясо курицы. Между тем, российские власти, как всегда, "не подумали", чтобы вовремя открыть импорт. Поэтому цены на эти товары и полетели.
В то же время, в сети пользователи пишут, что "после 23 лет вставания с колен и процветания сверхдержавы у россиян наконец-то появились деньги купить яйца".
Путин придумал причину, почему в России подорожали яйца / Видео с аккаунта @prof_preobr в соцсети Х
Путин попросил о помощи с яйцами Лукашенко
- Во время встречи Владимир Путин попросил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, чтобы его страна поставляла России "немного яиц". Это была, конечно, шутка, но звучала она довольно серьезно.
- Стоит отметить, что в настоящее время Россия закупает яйца у Азербайджана. Страна уже снабжала третью партию куриных яиц российской стороне.
- Дефицит в России дошел уже до такого уровня, что куриные яйца стали вручать как подарки. Так, депутат законодательного собрания Вологодской области страны-агрессора Александр Гордеев подарил своим коллегам-женщинам яйца.