Російський диктатор нафантазував, що росіяни буцімто стали багатішати, через що й більше споживати курячі яйця у своєму раціоні. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Путін нарешті "народив" причину дефіциту курячих яєць у Росії
Російський президент під час зустрічі з "представниками ділових кіл" зазначив, що дефіцит курятини та яєць, що призвів до стрімкого подорожчання і зникнення з полиць магазинів, спричинений підвищенням попиту на цю продукцію. Диктатор вигадав, що це сталося нібито внаслідок "зростання доходів громадян".
Вчасно не зорієнтувалися просто. Обсяги виробництва у нас не зменшилися. Споживання збільшилося у зв’язку з реальними доходами населення — небагато, але доходи у людей зросли,
– вигадав черговий нісенітницю Путін.
Він також сказав, що громадяни стрімко почали купувати яйця і м’ясо курки. Тим часом російська влада, як завжди, "не подумала", щоб вчасно відкрити імпорт. Через це буцімто ціни на ці товари й полетіли.
Водночас у мережі користувачі пишуть, що "після 23 років вставання з колін та процвітання наддержави у росіян нарешті з'явилися гроші купити яйця".
Путін вигадав причину, чому у Росії здорожчали яйця / Відео з акаунта @prof_preobr у соцмережі Х
Путін попрохав про допомогу з яйцями Лукашенка
- Під час зустрічі Володимир Путін попрохав самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка про те, щоб його країна постачала Росії "трохи яєць". Це був, звісно, жарт, але звучав він доволі серйозно.
- Варто зазначити, що наразі Росія закуповує яйця в Азербайджану. Країна вже постачала третю партію курячих яєць російській стороні.
- Дефіцит у Росії дійшов уже до такого рівня, що курячі яйця почали вручати, як подарунки. Так, депутат законодавчих зборів Вологодської області країни-агресорки Олександр Гордєєв подарував своїм колегам-жінкам яйця.