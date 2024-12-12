На Сумщині дівчинку з вадами розумового розвитку роками ґвалтували батько та дядько

На Сумщині засудили батька та дядька дівчинки з обмеженими можливостями. Вони роками ґвалтували дитину, використовуючи безпорадний стан. Також правоохоронці повідомили про злочини проти статевої свободи й недоторканості іншої доньки та племінниці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на прокуратуру Сумщини. Суд над чоловіками відбувся 11 грудня 2024 року.

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Злочини проти дітей у Сумах

44-річного чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці, що він проведе за ґратами 15 років позбавлення волі. У зґвалтуванні старшої дівчинки визнали винним також його рідного брата, той проведе у тюрмі 12 років.

З 2016 року чоловік систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою, яка народилася у 2005 році, користуючись її безпорадним станом через психічний розлад та вади розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв і її рідний дядько, який проживав разом із ними.

Про цей випадок правоохоронці дізналися 4 березня 2021 року, коли до поліції звернулася місцева жителька. Вона повідомила, що на тілі своєї родички побачила ушкодження, а під час розпитувань дізналася про сексуальне насильство. Слідство підтвердило ці факти.

До того ж батько дівчинки відповідав у суді за замах на сексуальне насильство щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, та за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю. Оскільки дівчата чинили опір, його наміри залишилися невиконаними.

На вирок суду обвинувачені очікували за ґратами.