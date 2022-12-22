Сенат США підтримав передачу арештованих російських активів на користь України

Сенат США 22 грудня схвалив важливе для України рішення. Він вирішив передати арештовані російські активи Україні.

Арештовані активи російських олігархів передадуть Україні

Тепер російські гроші й нерухомість, яку арештували в США, передадуть Україні. Таке рішення сенатори схвалили одноголосно.

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Сенат щойно схвалив законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні,

– заявив член Палати представників Том Маліновський.

Зауважимо, Сенат проголосував за поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду, зокрема у частині про конфіскацію активів російських олігархів. Отож ця поправка дозволить передати Україні гроші, які отримали від заарештованих активів олігархів або інших суб'єктів, що потрапили під санкції.

Лінді Грем наголосив, що його ініціатива – "справжня знахідка для багатостраждального народу". Крім того, вона дозволить "полегшити тягар американських платників податків".

Реакція Офісу Президента

На таке рішення американського Сенату відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що тепер Україна чекає на голосування Палати представників.

Що відомо про поправку Ліндсі Грема Поправка, за яку проголосували сенатори, передбачає запровадження нових процедур, які дозволять конфіскувати активи, набуті злочинним шляхом. Далі ці активи передаватимуть на допомогу Україні. Строк дії закону – 3 роки.



Зауважимо, що власники конфіскованих активів матимуть змогу оскаржити таке рішення в суді.

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США розширили санкції проти Росії

22 грудня США розширили санкційний список росіян. До нього внесли ще 10 юридичних осіб з держави-агресорки. На цей раз під санкціями опинилися компанії, які залучені до російського військово-промислового комплексу. Мовиться про: