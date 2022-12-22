Сенат США поддержал передачу арестованных российских активов в пользу Украины

Сенат США 22 декабря одобрил важное для Украины решение. Он решил передать арестованные российские активы Украине.

Арестованные активы российских олигархов передадут Украине

Теперь российские деньги и недвижимость, арестованные в США, передадут Украине. Такое решение сенаторы одобрили единогласно.

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Сенат только что одобрил законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине,

– заявил Том Малиновский.

Заметим, Сенат проголосовал за поправку сенатора-республиканца Линдси Грэма в закон о финансировании американского правительства, в части о конфискации активов российских олигархов. Так что эта поправка позволит передать Украине деньги, которые получили от арестованных активов олигархов или других попавших под санкции субъектов.

Линди Грэм подчеркнул, что его инициатива – "настоящая находка для многострадального народа". Кроме того, она позволит "облегчить бремя американских налогоплательщиков".

Реакция Офиса Президента

На такое решение американского Сената отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что теперь Украина ждет голосования Палаты представителей.

Что известно о поправке Линдси Грэма Поправка, за которую проголосовали сенаторы, предусматривает введение новых процедур, позволяющих конфисковать активы, приобретенные преступным путем. Далее эти активы будут передаваться в помощь Украине. Срок действия закона – 3 года.



Заметим, что владельцы конфискованных активов смогут обжаловать такое решение в суде.

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