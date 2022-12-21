Об этом в эфире 24 канала сообщил экономист Олег Пендзин. Еще одной причиной удешевления российской валюты является оживление серого импорта.

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Серый импорт начал расти

Олег Пендзин напомнил, что предварительное укрепление рубля произошло из-за сильного проседания импорта в связи с санкциями и россиянам "некуда было девать доллары".

"Проблема состоит в том, что импорт начал быстро расти, наращиваются потоки через третьи страны, Турцию и Китай. Растет серый импорт и, как следствие, спрос на валюту растет",

– объяснил экономист.

Предложение на валюту, по мнению Пендзина, будет сильно ограничено в связи с нефтяными санкциями.

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Обход санкций Россией опасен

Экономист считает, что то, что россияне нашли механизмы обхода санкций очень опасно.

"Россияне продолжают производить на своих предприятиях крылатые ракеты, в которых, после исследования обломков, находят европейские комплектующие. Либо это старые запасы, либо серый импорт, идущий понятно через какие страны", – рассказал экономист.

По словам Олега Пендзина, россияне постепенно находят механизмы обхода санкционных ограничений. Это касается бытовых продуктов долгосрочного использования.

Китай не оказывает военно-техническую помощь, это доказано. Но он своими товарами начинает забрасывать российский рынок. Активно работают другие страны, которые помогают россиянам через серый импорт обходить вещи, которые обойти невозможно,

– объяснил экономист.

ООН недорабатывает

Олег Пендзин добавил, что Россия также сейчас тратит много денег на покупку дронов у Ирана. ООН должна провести исследования по невыполнению решения Совета безопасности по поводу санкций, наложенных на эту страну.

"Американцы подняли этот вопрос, но почему-то исследование происхождения дронов, уничтожающих украинскую инфраструктуру, никто не проводил. К сожалению, в мире нет белых и черных цветов, все серое и смазанное", – подытожил экономист.

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