Арестованные активы российских олигархов передадут Украине

Теперь российские деньги и недвижимость, арестованные в США, передадут Украине. Такое решение сенаторы одобрили единогласно.

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Сенат только что одобрил законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине,

– заявил Том Малиновский.

Заметим, Сенат проголосовал за поправку сенатора-республиканца Линдси Грэма в закон о финансировании американского правительства, в части о конфискации активов российских олигархов. Так что эта поправка позволит передать Украине деньги, которые получили от арестованных активов олигархов или других попавших под санкции субъектов.

Линди Грэм подчеркнул, что его инициатива – "настоящая находка для многострадального народа". Кроме того, она позволит "облегчить бремя американских налогоплательщиков".