Об этом для 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он сказал, что комментарий Республиканской партии является политическим пиаром, и сам законопроект может стать профанацией.

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"Россия априори – страна-агрессор. Она начала военную агрессию. Статус агрессора России предоставили все цивилизованные страны. Статус страны-спонсора терроризма является легитимным правовым инструментом, который используют США, имеет определенные правовые последствия", – сказал политолог.

Обратите внимание – Андрей Вигиринский о признании России спонсором терроризма: смотрите видео

США имеют отношения с Россией

По словам Вигиринского, последствия решения относительно страны-спонсора терроризма не являются такими, что могут ограничить США в другой форме коммуникации с Россией. Они могут его просто либо применить, либо нет.

Политолог отметил, что когда у страны статус спонсора терроризма, то с ней сразу прекращают все дипломатические отношения. Он подчеркнул, что это абсолютная санкция или следствие, но законопроект в США не будет содержать таких выводов.

В США такой меры правового характера не применяют, потому что ключевое обстоятельство – это продолжение ведения коммуникации с Россией по сокращению ядерных вооружений, уменьшению напряжения в глобальной безопасности и поддержка экономических отношений в части критических сырьевых товаров. Эти обстоятельства никуда не исчезли, – объяснил Вигиринский.

Примите во внимание! Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористкой. Резолюция предусматривает создание специального трибунала для наказания русских военных преступников.