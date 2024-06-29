У Сербії біля посольства Ізраїлю вистрелили в поліцейського з арбалета: влада каже про теракт
Джерело:RTS
У столиці Сербії – Белграді стався напад на поліцейського біля посольства Ізраїлю. Чоловік вистрілив йому з арбалета в шию.
Поліцейський, який зазнав поранення, відкрив вогонь у відповідь. Згодом нападник помер.
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У Сербії поранили поліцейського
За даними ЗМІ, чоловік неодноразово підходив до поліцейського відділку, аби щось запитати. Згодом відкрив двері та вистрілив правоохоронцю в шию з арбалета.
Поліцейський відкрив вогонь у відповідь, поранивши нападника. Правоохоронця вже прооперували та перевели в реанімацію.
Офіцер застосував зброю в цілях самозахисту і здолав нападника, який помер від отриманих поранень,
— заявив міністр внутрішніх справ.
Івиця Дачич переконаний, що напад був терактом. Згодом повідомив, що є перші ознаки зв'язку нападу з людьми, яких підозрюють у зв'язках із ваххабітським рухом — ультраконсервативною гілкою ісламу, яка домінує в Саудівській Аравії.
Вже є деякі підозри, що мова йде про осіб, уже відомих спецслужбам, і мова йде про ваххабітський рух,
— наголосив посадовець.
За його словами, кілька людей були заарештовані з "профілактичних міркувань". Загальна безпека в Белграді була посилена. Справою зайнялися спеціальні прокурори.