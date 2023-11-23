Просидів чотири дні з тілами рідних: у Польщі шеф-кухар з України зізнався у шокуючому вбивстві

42-річний українець Сергій Трончук убив свою 29-річну дружину Юлію, а також двох маленьких донечок. Сталося це у Польщі, де сім'я мешкала.

У жилах стине кров від того факту, що чоловік чотири дні провів у будинку з тілами убитих. Після цього він вирішив добровільно здатися поліції.

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Живим залишився син Юлії

Сама Юлія народилася у селі Сигнал Вінницької області. Вона – єдина донька. Сусіди у селі розповідають, що родина благополучна, і що її батьки працюють. Людмила та Василь – батьки Юлії – дуже любили свою донечку, а також допомагали їй з онуками. Так, дідусь грав зі старшим онуком Данею футбол.



Юлія народилася у селі Сигнал на Вінниччині / Фото з фейсбука Юлії Трончук

Даня – син Юлії від першого шлюбу, котрий залишився живим. Сама Юлія у 2018 році вийшла заміж вдруге. Її обранцем став на 13 років старший за неї Сергій Трончук. Звернімо увагу, що стосунки у них були добрими, а сама Юлія здавалася щасливою.

У рідному селі жінки про Сергія нічого не знають, адже він не тутешній. Відомо, що він мешкав і працював у Козятині Вінницької області. Чоловік був шеф-кухарем ресторану "Кристал" у місцевому відпочинковому комплексі. Крім того, він працював у кафе "Хуторок" і "Сіті-парк". Ці заклади він відкривав разом з їхніми господинями.

За наявною інформацією, у молодості у Козятині Трончук орендував приміщення. Там він організовував дискотеки, був барменом і готував коктейлі. Трончука багато хто знав у місті, а дискотеки були популярними серед місцевої молоді.

Навчався і працював у Росії

Зауважимо, що у 2018 році чоловік брав участь у проєкті "13 шефів" у Вінниці. У ньому у своїй майстерності змагаються кухарі з різних закладів. Трончук розповідав, що з дитинства мріяв працювати на кухні. Що він на постійній основі допомагав бабусі готувати.



Сергій Трончук брав участь у проєкті "13 шефів" / Фото з фейсбуку "13 шефів"

По завершенні школи разом із родиною – мамою та вітчимом – Сергій перебрався до Москви. Там він навчався на кухаря, а шефом він став у 22 роки. Відомо, що працював він в елітних закладах російської столиці. Він навчався у таких гуру як Ален Дюкас (відомий кухар з Франції), а також Андрій Махов (кухар з Росії).

Звернімо увагу, що він дуже пафосно висловлювався про свою роботу. За словами Трончука, добрий шеф – психолог, трохи духівник, який може дати правильну пораду вчасно.

Цікаво, що з Москви він втік. Чоловік повернувся до Козятина. У місті він одружився та має двох дітей від цього шлюбу: хлопчика та дівчинку. Він працював у місцевих закладах. Пізніше ж розлучився та перебрався до Польщі, але вже з новою обраницею – Юлею.

Зловживав алкоголем, сидів без роботи і позичав гроші на ігри

Сергій спочатку у Польщі працював у ресторані. Загалом справи у нього йшли непогано, а сама сім'я мешкала поблизу Познані у двоповерховому будинку. Втім, він потім звільнився, почав зловживати алкоголем, брав кредити на азартні ігри. У результаті – заліз у борги.

Тим часом Юлія народила йому двох доньок – Марічку та Дарцю. Молодшій Марійці було лише 1,5 року, а Дарусі – 4,5 року. Жінка займалася ними.



Юлія народила Сергієві двох доньок / Фото з фейсбука Юлії Трончук

Трончук розповів слідчим з Польщі, що у родині спалахували сварки. Причиною була його пиятика та безробіття. І що 13 листопада – того моторошного вечора – подружжя знову посварилося. І Юлія пішла спати нагору з доньками.

До кімнати з рідними вночі увійшов п'яний Сергій. Він спочатку задушив свою дружину Юлію. Тоді ж прокинулася одна з донечок, котру він вирішив убити. Те ж зробив і з другою. Дивом вижив 11-річний Даня, котрий тієї ночі спав в іншій кімнаті та не чув нічого.

Зранку чоловік заборонив малому навідуватися до кімнати мами. Він сказав, що вона з сестричками захворіли, що у них коронавірус. І що саме тому кімнату спочатку необхідно обробити.

Сергій Трончук чотири дні мешкав у домі з тілами трьох рідних. 18 листопада він пішов до торгового центру, де підійшов до охоронця. Йому він повідомив, що вбив близьких. Чоловіка затримали, адже охоронці викликали поліцію.

42-річний чоловік пояснив, чому не вбив Даню. Мовляв, не його син. За даними слідчих, на допитах він поводився спокійно. Водночас він розплакався, коли його спитали, чи шкодує про скоєне.

Відомо, що наразі Сергія Трончука заарештували на три місяці. Йому загрожує довічне ув'язнення. До Польщі вирушили мама загиблої зі своєю сестрою. Їм необхідно забрати Даню, а також розібратися з питанням переправлення тіл Юлії, Марійки та Дарусі, щоб їх поховати в Україні.