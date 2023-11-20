Відповідну інформацію журналістам підтвердив речник Окружної прокуратури у Познані Лукаш Вавжиняк. Окрім того, прокоментував генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар.

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Загинули жінка та двоє маленьких дівчаток

Над справою вже працює прокуратура.

Я підтверджую, що затримано особу – батька двох дівчат і чоловіка жінки, тіла яких ми виявили. Сьогодні буде проведено розтини тіл трьох загиблих. Сьогодні опівдні ми плануємо допитати цього чоловіка. Підтверджую, що цей чоловік, жінка і діти є українцями,

– заявив Вавжиняк.

Додав, що після проведення слідчих дій стане відомо, який був мотив.Окрім того, речник прокуратури повідомив, що сім'я перебувала в Познані ще з 2019 року. Зокрема, проживали у двоповерховий приватному будинку.

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Що відомо про сім'ю

Генконсул України у Вроцлаві також підтвердив агентству отримання консульською установою інформації з цього приводу від польських слідчих органів.

"Ми тримаємо цю справу на контролі", – підкреслив Юрій Токар.

Також зазначив, що йдеться про 42-річного чоловіка, який за поки нез'ясованих обставин начебто "вбив свою 29-річну дружину і двох дітей віком 1,5 і 4,5 роки".

Токар додав, попередньо відомо, що за даними польських органів ця родина вважалася благополучною. Чоловік займався бізнесом.

До слова, польські ЗМІ повідомляли, що трагедія сталася в суботу в населеному пункті Пущиково, що у передмісті Познані. Наразі у поліції не повідомляли, чи був підозрюваний тверезим у момент злочину.