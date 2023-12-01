Батько задушив у ві сні: на Вінниччині прощалися з маленькими сестрами та їхньою мамою

У Польщі українець вбив власну дружину та двох малолітніх дітей. Найменшій дівчинці було 1,5 року.

1 грудня на Вінниччині у селі Сигнал в останню путь провели 29-річну Юлію Трончук та її доньок –півторарічну Марійку та чотирирічну Даринку. Усі троє загинули від рук глави родини – Сергія Трончука.

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Задушив, поки спали

Жахливе вбивство, ймовірно, трапилося 14 листопада. Тоді чоловік задушив у ві сні свою дружину, а потім і доньок. 11-річного пасинка зловмисник залишив у живих. Згодом він пояснить польській поліції, що не чіпав хлопчика, бо той йому не рідний.

Відомо, що, скоївши злочин, вінничанин замкнув тіла у кімнаті на першому поверсі і утримував їх там протягом наступних п'яти днів. Сину дружини чоловік заборонив заходити до тієї кімнати. 18 листопада батько зізнався, що вчинив злочин.

Друзі родини не можуть збагнути, як трапилася така трагедія. За словами матері загиблої жінки, у сім'ї все було добре. Що спонукало чоловіка на такий жорстокий вчинок, тепер з'ясовуватиме польська поліція.

Відомо, що батькові 42 роки. Він родом із Козятина. Останні чотири роки проживав із сім'єю у Польщі поблизу Познані. Працював шеф-кухарем.

Тіла загиблої родини вдалося доправити на батьківщину завдяки волонтерам / Фото Суспільне

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Вбив доньку, аби помститися дружині

На Київщині місцевий житель вбив доньку та намагався забрати життя сина. Як з'ясували слідчі, зловмисник приревнував дружину, яка перебуває за кордоном. Аби помститися їй, він вирішив убити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зловмисник увімкнув газові конфорки, а потім розбудив дітей. Донька зрозуміла наміри батька і намагалася його зупинити. Під час суперечки чоловік вдарив дочку кухонним ножем по обличчю та у грудну клітину. Дівчина померла на місці. Хлопець тим часом сховався у підвалі будинку, звідки викликав поліцію.