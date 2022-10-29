Трагедія на Хелловін в Сеулі: внаслідок тисняви у десятків людей зупинилося серце

У столиці Південної Кореї 29 жовтня почалися масові гуляння на честь Хелловіну. Однак розваги закінчилися трагічно: десятки людей загинули через зупинку серця у тисняві.

За даними ЗМІ, тиснява почалася, коли хтось нібито побачив якусь знаменитість в одному із закладів неподалік. Туди ж і кинувся натовп.

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Точна кількість загиблих невідома

Точної кількості загиблих немає, за різними даними у Сеулі в натовпі загинули від 20 до 80 осіб. Ще понад сотня людей постраждала. На місці трагедії медики намагаються реанімувати тих, хто у критичному стані. На опублікованих у мережі кадрах видно, що на землі лежать десятки людей, яким медики намагаються надати допомогу.

Трагедія в Сеулі: дивіться відео

На святкування у Сеулі прийшли 100 000 осіб, адже у Південній Кореї вперше за 3 роки святкують Хелловін без карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19.

Через трагедію президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду. Президент наказав офіційним особам направити в Ітхевон – район, де трапилася трагедія, працівників екстреної медичної допомоги та забезпечити ліжка невідкладної допомоги. Окремо прем'єр-міністр Хан Дак Су доручив чиновникам докласти максимум зусиль для мінімізації збитків.

Трагедія в Сеулі: дивіться відео

Станом на 20:30 відомо, що 21 людина перебуває в реанімації, 20 з яких – молоді дівчата. За даними пожежної служби Сеула, загинули 59 людей і 150 постраждали, але цифри можуть зростати.

У коментарі виданню Yna один з очевидців розповів, що під час гулянки люди попереду впали, унаслідок чого у тисняві опинилися люди позаду.

Управління столичної поліції Сеула планує створити штаб для розслідування обставин трагедії, наприклад, чи дотримувалися заклади в Ітхевоні та прилеглих районах своїх заходів безпеки.