Після зникнення жінки родичі забили на сполох і почали пошуки в лісі, через два дні вони натрапили на велику рептилію, що лежала на галявині, з помітною опуклістю.
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Як діставали рештки
Під час пошуків зниклої жінки команда знайшла гігантського пітона, довжиною 7 метрів, який лежав на галявині. Пошукова група вбила рептилію та розрізала їй живіт. Тіло Джахри було повністю недоторканим. Це свідчить про те, що пітон заковтнув її цілком.
Представники керівництва села Терджун-Гаджа, в якому жила загибла, пояснили, що пітон вкусив жінку, після чого обвився навколо неї і задушив.
Що кажуть науковці
Фахівець зі збереження змій Натан Руслі підозрює, що, найімовірніше, це зробив сітчастий пітон. Цей вид – єдина рептилія, яка мешкає в провінції Джамбі, яка досить велика, щоб з’їсти дорослу людину.
Інші нещасні випадки у світі
- В іранському місті Шираз біля мавзолею Шах-Черах сталася стрілянина. Щонайменше 15 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Стрілянина виникла після того, як троє озброєних людей відкрили вогонь з автоматів біля входу до мавзолею.
- 1 липня в курортному єгипетському місті Хургада трапився моторошний інцидент. На туристку, яка купалася у Червоному морі, напала акула. Тварина відкусила жінці руку та ногу внаслідок чого та померла.
- В Омані сильні хвилі забрали з берега 8 людей. 5 з них занесло у відкрите море. Відомо, що двоє людей загинули, ще троє вважаються зниклими безвісти.