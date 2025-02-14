Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що Росія створювала Фонд національного добробуту, щоб стабілізувати економіку в разі кризових ситуацій. Після заморозки активів на Заході там залишилися лише золото та китайський юань.

До теми Військовий бюджет Росії зріс майже удвічі та обігнав витрати на оборону десятка країн

Яка проблема може вдарити по Росії

Як наголосив Блант, такий резервний фонд потрібен для Росії в разі падіння світових цін на нафту. Тоді звідти "витягують" валюту, щоб перекрити нестачу прибутку від нафтогазового сектору. Вже були повідомлення, що зараз коштів у Фонді національного добробуту вистачить лише на пів року для покриття держвидатків в разі падіння цін на нафту.

Росія завжди зможе покрити рублями свої державні видатки. Однак, якщо ціни на нафту дійсно впадуть та валютна виручка скоротиться, то вони будуть змушені девальвувати рубль. Чим сильніше впадуть ціни – тим сильнішою буде девальвація,

– сказав Блант.

Це приведе до того, що ціни на імпортні товари у Росії виростуть. Вони стануть недоступними для основної маси населення. Тоді Росія буде змушена терміново шукати варіанти, як отримати валюту.

Однак поки що важко спрогнозувати, чи ціни на нафту дійсно впадуть. Трамп погрожував це організувати. Але поки в цьому напрямку все тихо.

Поки що все це лише гіпотези. Наразі всі дії президента США не привели до падіння цін на нафту,

– зазначив Блант.

Нагадаємо, станом на лютий 2025 року обсяг ліквідних коштів у Фонді національного добробуту становить приблизно 42 мільярди доларів. До початку повномасштабної війни там було значно більше коштів.