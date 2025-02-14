Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант, заметив, что Россия создавала Фонд национального благосостояния, чтобы стабилизировать экономику в случае кризисных ситуаций. После заморозки активов на Западе там остались только золото и китайский юань.

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Какая проблема может ударить по России

Как отметил Блант, такой резервный фонд нужен для России в случае падения мировых цен на нефть. Тогда оттуда "вытягивают" валюту, чтобы перекрыть недостаток прибыли от нефтегазового сектора. Уже были сообщения, что сейчас средств в Фонде национального благосостояния хватит только на полгода для покрытия госрасходов в случае падения цен на нефть.

Россия всегда сможет покрыть рублями свои государственные расходы. Однако, если цены на нефть действительно упадут и валютная выручка сократится, то они будут вынуждены девальвировать рубль. Чем сильнее упадут цены – тем сильнее будет девальвация,

– сказал Блант.

Это приведет к тому, что цены на импортные товары в России вырастут. Они станут недоступными для основной массы населения. Тогда Россия будет вынуждена срочно искать варианты, как получить валюту.

Однако пока трудно спрогнозировать, действительно ли цены на нефть упадут. Трамп угрожал это организовать. Но пока в этом направлении все тихо.

Пока все это лишь гипотезы. Сейчас все действия президента США не привели к падению цен на нефть,

– отметил Блант.

Напомним, по состоянию на февраль 2025 года объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния составляет примерно 42 миллиарда долларов. До начала полномасштабной войны там было значительно больше средств.