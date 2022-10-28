После исчезновения женщины родственники забили тревогу и начали поиски в лесу, через два дня они наткнулись на большую рептилию, лежавшую на лужайке, с заметной выпуклостью.

Кстати В Милане мужчина устроил резню в ТЦ: среди пострадавших известный футболист

Как доставали остатки

Во время поисков пропавшей женщины команда нашла гигантского питона, длиной 7 метров, лежащего на лужайке. Поисковая группа убила рептилию и разрезала живот. Тело Джахры было полностью нетронутым. Это свидетельствует о том, что питон заглотил ее целиком.

Представители руководства села Терджун-Гаджа, в котором жила погибшая, объяснили, что питон укусил женщину, после чего обвился вокруг нее и задушил.

Что говорят ученые

Специалист по сохранению змей Натан Русли подозревает, что, вероятнее всего, это сделал сетчатый питон. Этот вид – единственная рептилия, обитающая в провинции Джамби, которая достаточно велика, чтобы съесть взрослого человека.

Другие несчастные случаи в мире