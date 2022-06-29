Шахраї привласнили 100 мільйонів гривень, які мали отримати українці, як соцвиплати з ЄС

Правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої привласнювали гроші українців, які намагались отримати фінансову допомогу від країн Європейського Союзу.

За даними слідства, під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 мільйонів гривень.

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Як працювала злочинна схема

Група осіб створила низку фейкових вебресурсів, які зовнішньо були подібні на офіційні урядові сайти України та ЄС. Через такі інтернет-сайти українцям, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.

Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги.

Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих грошові кошти, які розподіляли між собою.

Таким чином зловмисникам вдалося ошукати близько 5 тисяч потерпілих громадян України, їм завдано збитків на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

Так виглядали фейкові сайти, які зловмисники використовували, щоб дізнатись банківські реквізити / Фото Київська міська прокуратура

Шахраї створили кілька таких сайтів-копій офіційних ресурсів / Фото Київська міська прокуратура

Деталі затримання шахраїв

За місцями проживання 9 осіб, причетних до шахрайської схеми, правоохоронці провели обшуки, у ході яких вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Наразі проводять заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках

У Генпрокуратурі повідомили, що слідчі дії тривають – встановлюють всіх можливих учасників злочинної схеми. Роботу фішингових вебресурсів заблоковано.

Вебресурси, які використовували зловмисники, є в переліку ось тут . Правоохоронці закликають людей, які ними користувалися, повідомити про це правоохоронні органи.

Шахраїв, які хотіли нажитись на українцях, уже затримали / Фото Київська міська прокуратура

Яке покарання загрожує зловмисникам

Правоохоронці відкрили справу за частиною 3 статті 190 (шахрайство) та частиною 5 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу.

Покарання за першу статтю передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, за другу — від 10 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

До слова, кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.

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