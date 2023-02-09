Дно пробите: шахраї брешуть про "донат" і наживаються на зборах для ЗСУ – як їх зупинити

Тисячі захисників та захисниць ведуть героїчну боротьбу з російськими окупантами. Тим часом шахраї цинічно намагаються нажитися на зборах для військових. Нелюди вдають з себе великих "благодійників" й намагаються обманути рідних воїнів.

Українці роблять усе, щоб допомогти воїнам. Наприклад, 94-річний дідусь, який пережив Другу світову, віддав на потреби ЗСУ усі свої заощадження, а діти продають саморобні вироби й збирають на "Мавіки". Водночас знаходяться нелюди, які намагаються нажитися на зборах для військових, повідомляє 24 Канал.

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Зловмисники вдають вигляд, що хочуть задонатити

Лана Сулейманова – дружина воїна ЗСУ – оголосила збір на автівку для військових. У дірект Лані написала дівчина з ніком Анна Зварич, яка заявила, що хоче допомогти. Зварич повідомила, що її матір начебто працює у команді благодійного проєкту й попросила номер телефону.

Зварич зауважила, що її мама зателефонує Сулеймановій, аби обговорити деталі допомоги. Окрім того, Зварич наголосила: вона й сама задонатить на автівку для героїв. Шахрайці навіть вистачило цинізму говорити про перемогу та шлях до неї.

А вже через декілька днів до Сулейманової зателефонували з номера +380950963240. Співрозмовник представився "співробітником банку". Він повідомив, що Сулеймановій надійшов донат від цієї дівчини з Польщі.

"Співробітник банку" попросив зайти у "Приват24" та ввести номер переказу. Коли Сулейманова ввела його, застосунок сповістив про помилку. Тоді "менеджер" заявив, що це через воєнний стан в Україні. Начебто перекази – обмежені, якщо на картці – менша сума, аніж сам переказ.

Добре, кажу, що сума менша. Він пропонує розбити на два перекази і щоб я обрала яку суму я хочу отримати. Кажу: угууу. У відповідь прилітає: угу це не відповідь. Уточніть суми! І повертайтесь до переказів ще раз,

– наголосив "менеджер".

Тут Сулейманова зрозуміла, що відбувається. "Співробітники банку" так з клієнтами не спілкуються. Дівчина заявила, що у неї зникло світло та інтернет. "Менеджер" запитав, чи Сулейманова має карту ще якогось банку, а тоді кинув трубку.

Згодом дівчина написала у чат "Приватбанку" й переконалася, що їй телефонував аферист.

Переписка з шахрайкою / Скриншоти Лани Сулейманової

Що кажуть у "Приватбанку"

Олег Серга – речник "Приватбанку" – у коментарі 24 Каналу заявив, що, на жаль, упродовж останніх років зафіксовано дуже багато спроб шахрайства. Головне у такому випадку – не довіряти людям, які телефонують від імені певного банку чи держави.

Речник "Приватбанку" наголосив: для грошового переказу потрібен лише номер карти. Жодних підтверджень не існує. Інші дані проситимуть лише шахраї.

Серга наголосив: кожне таке шахрайство рано чи пізно завершується вироком суду. Перших зловмисників, які намагалися нажитися на допомозі воїнам, вже затримали.