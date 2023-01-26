Зворушливу історію благодійності розповів міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Він зауважив, що ця історія дуже вразила його.

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Місцевий житель Надвірної Володимир Івасишин віддав свої заощадження у розмірі 1000 гривень на потреби нашої армії.

Володимир Володимирович, якому 94 роки, не думаючи, віддав свої збереження в розмірі 1000 грн, які міг відкласти на "чорний день",

– пише Андрійович.

Пенсіонер особисто прийшов у Надвірнянську міську раду, щоб передати кошти та підтримати армію та наших Захисників.

Очільник міста каже, що такі вчинки переконують його, що українську націю не перемогти, адже дух незламності – у нашій ДНК.

До слова, це вже друга війна у житті Володимира Івасишина. Першу він пережив підлітком, але каже, що досі пам'ятає тодішні події. 94-річний благодійник жартує, що якби мав краще здоров'я, то пішов би на передову.

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