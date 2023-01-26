Трогательную историю благотворительности рассказал городской голова Надворной Зиновий Андреевич. Он заметил, что эта история поразила его.

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Местный житель Надворной Владимир Ивасишин отдал свои сбережения в размере 1000 гривен на нужды нашей армии.

Владимир Владимирович, которому 94 года, не думая, отдал свои хранения в размере 1000 грн, которые мог отложить на "черный день",

– пишет Андреевич.

Пенсионер лично пришел в Надворнянский городской совет, чтобы передать деньги и поддержать армию и наших Защитников.

Глава города говорит, что такие поступки убеждают его, что украинскую нацию не победить, ведь дух несокрушимости – в нашей ДНК.

Кстати, это уже вторая война в жизни Владимира Ивасишина. Первую он пережил подростком, но говорит, что до сих пор помнит события. 94-летний благотворитель шутит, что если бы имел лучшее здоровье, то пошел бы на передовую.

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