Вбивство бойовиками ХАМАС Шані Лук: батько дівчини спростував слова президента Ізраїлю
31 жовтня 2023, 08:59Читать новость на русском
Джерело:Daily Mail
Напередодні стало відомо, що Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС, знайшли мертвою. Батько дівчини розповів, як її насправді вбили.
Президент Ізраїлю заявляв, що дівчину нібито обезголовили. Однак батько Шані спростував цю інформацію.
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Як терористи насправді вбили Шані Лук
За словами батька Шані, її вбили під час фестивалю. Дівчина танцювала зі своїми друзями на електронному фестивалі Nova біля кібуцу Рейм, коли терористи ХАМАС почали стріляти.
Дівчина з друзями намагалися втекти на своїй машині, однак їх піймали бойовики ХАМАС, які вистрілили в авто та вбили Шані.
Що відомо про вбиту Шані Лук
- Нагадаємо, що Шані Лук впізнали на відео, на якому палестинці везуть у пікапі оголене тіло дівчини.
- Тоді дівчина приїхала на музичний фестиваль Nature Party в Ізраїлі, який проходив у пустелі за 30 кілометрів від кордону із Сектором Гази.
- Лише 30 жовтня МЗС Ізраїлю офіційно повідомило про смерть дівчини. Однак згодом повідомлення видалили, бо тіло дівчини усе ще не знайдено.
- Раніше мама Шані повідомляла, що має дані про госпіталізацію доньки. Мовляв, вона перебуває у лікарні Сектора Гази у критичному стані.
- Але згодом смерть дівчини підтвердила й її матір.
- До речі, президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомляв, що дівчині нібито відрубали голову. За його словами, буцімто було знайдено череп Шані Лук. Він висловив співчуття родині загиблої дівчини.