Прикидався військовим, щоб виїхати за кордон: до яких ще схем вдаються ухилянти

Відсутність черг, невеликий пасажиропотік та непростий контингент подорожувальників. Через пункти пропуску на Вінниччині пролягає найкоротший шлях до Києва з Кишинева. Саме його часто обирають порушники.

Хоч прикордонники Могилів-Подільського загону, які контролюють цю ділянку кордону з Молдовою, кажуть, що загалом охочих скористатися зручним маршрутом наразі небагато. Детальніше про це розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.ua".

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Собаки допомагають з пошуком порушників

Начальник кінологічної групи Олександр Муляр на кордоні вже 30 років. За цей час доводилося працювати з різними породами собак: зі спанієлями, німецькими та бельгійськими вівчарками. Сьогодні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" кінологи працюють під його керівництвом.

Собачки вправні та здібні і результати показують постійно. Цікаво, що найчастіше у незручне становище потрапляють гості з Землі Обітованої. В усьому винна – легальна марихуана.

Приїжджають зараз тут у нас хасиди і часто виявляємо у них залишки наркотичних засобів. Завалялося, забулися, а тут виявили – собачки спрацювали,

– розповів Олександр Муляр, начальник кінологічної групи.

Пункт пропуску розташований у самому місті. Прикордонники хваляться: мовляв, він унікальний – єдиний на українському кордоні, що має Т-подібну форму.

Сьогодні у зв’язку з агресією Росії – це один з найкоротших та найзручніших шляхів в Україну. Якщо долетіти літаком до столиці Молдови – Кишинева, до Могилів-Подільського залишиться трохи більш як двісті кілометрів.

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Великого пасажиропотоку тут немає. Свого часу чималі черги створювали громадяни Молдови, які масово їздили на заробітки в Росію. Зараз ситуація – спокійна. Завсідниками залишаються хіба що мешканці сусіднього прикордоння, які зазвичай перетинають кордон пішки.

Здебільшого громадяни Республіки Молдова йдуть до нас в України з метою розв'язання побутових питань, а саме на базар. Зранку є певні черги, але вони невеликі, десь до 11 години черги вже нівелюють наші інспектори і їх в загальному немає,

– зазначив Олександр Ковбаса, начальник відділення інспекторів прикордонної служби.

Цьому сприяє розташування пунктів пропуску. Адже все необхідне можна придбати буквально на кордоні.

Чоловік видавав себе за військового

Як і на інших ділянках, охочих нелегально перетнути кордон тут теж вистачає. Прикордонники сусіднього пункту пропуску “Бронниця” підробки документів бачать по кілька разів на день.

У нас взагалі за зміну буває дуже багато підробок документів, зазвичай це 3 – 4 випадки. Найчастіше це чоловіки віком від 18 до 60 років, які підробляють свої документи, підробляють довідки ВЛК, фотокартки в паспортних документах, підробляють те, що вони є військовозобов’язаними, але вони це підробляють так, що вони є непридатними до військової служби,

– Іванна Гевчук, прикордонниця.

На жаль, власники підробок дискредитують навіть військових. За словами прикордонників, це обурює найбільше.

"Чоловік 30-річного віку видавав себе за військовослужбовця ЗСУ, який вибуває у відпустку. Ця ситуація нас дуже розгнівила, і звичайно притягнули особу до кримінальної відповідальності за підробку документів та передали працівникам поліції", – розповів Олександр Ковбаса.

Лише з початку цього року через пункти пропуску на Вінниччині кордон перетнули майже півмільйона осіб. З них майже півтори сотні намагалися виїхати з підробленими документами.