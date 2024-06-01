Невизнана Придністровська Молдавська Республіка. Територія, що вклинилися між Україною та Республікою Молдова вздовж лівого берега Дністра. А ще – сепаратистський анклав, який час від часу намагається розхитувати Росія. Детальніше розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Цікаво 12 тисяч доларів, щоб переплисти Дністер: прикордонники викрили схему втечі до Молдови

28 лютого 2024 року з трибуни так званого "З’їзду депутатів всіх рівнів" ПМР лунають звинувачення на адресу Молдови. Мовляв, офіційний Кишинів розв’язав проти вільного придністровського народу економічну війну.

"Сьогодні ми від імені народу Придністров'я звертаємось до всіх наших партнерів та структур, які мають вплив на посадових осіб Республіки Молдова з вимогою їх змусити їх відмовитися від політики економічного удушення Придністров'я. Голос народу Придністров'я має бути почутим", – озвучив голова верховної ради “ПМР” Олександр Коршунов.

Але – не цього разу. Останні наміри псевдодепутатів попросити Росію про "порятунок" – закінчились нічим. Звісно, "прямо" про це ніхто не говорив, але й натяків "братська Росія" не зрозуміла. Просто проігнорувала. І, здається, – цілком свідомо.

Що відбувається на кордоні

З одного боку кордону – воююча 10 років Україна, з іншого – законна власниця окупованої території – Республіка Молдова. У випадку найменшого загострення Придністров’я ризикує припинити своє існування. Але як би не розвивався сценарій, Україна повинна готуватися до будь-яких подій. А значить: кордон має бути захищеним.

Дорога, яка ще 2 роки тому сполучала Україну та невизнане Придністров’я. Люди перетинали кордон через пункт пропуску Болган-Хрустова. Ходили на закупи та відвідували рідних. Та все змінила повномасштабна війна,

– розповіла військова журналістка Карина Акопян.

З початком російського вторгнення усі пункти пропуску, що межують з цією територією на Вінниччині, припинили роботу. Аби не допустити можливого проникнення ворога – знищено і дороги, що колись сполучали Україну та ПМР.

Переважна більшість тих, хто перетинав кордон – місцеві мешканці. Ходили, зазвичай, пішки. Автомобілів та рейсових автобусів тут не бачили давно. За словами прикордонників, багато придністровців поєднані з Україною родинними зв’язками. Ба більше, свідомі люди одразу визначилися, на чиєму вони боці.

З початком військової агресії, скажімо так, люди, які патріотично налаштовані до України, вони приїхали на територію України й проживають на території України. Місцеві жителі не мають бажання заходити на територію Придністровської Молдавської Республіки,

– повідомив начальник відділу прикордонної служби "Болган" Дмитро Михайлов.

Причина дуже проста – безпека українців. Адже на території Придністров’я знаходяться військові країни-агресора.

Загрози з невизнаного Придністровʼя

"На Придністровській Молдавській Республіці знаходиться частина 14-ї армії, в склад якої входять безпосередньо військовослужбовці Російської Федерації, які можуть використовувати населення України у своїх військових цілях", – пояснив Дмитро Михайлов.

Як з’ясувалося, ті, хто намагається нелегально потрапити у квазіреспубліку, про наслідки не задумуються. Та й шахраї, які пропонують, так би мовити, "консульські" послуги для незаконного перетину кордону у закритих групах в соцмережах, – про це не розкажуть. Утім, навіть сам факт "втечі" у Придністров’я викликає безліч запитань.

Ті люди, які організовують ці так звані переправлення, вони не дають взагалі ніяких гарантій на території "ПМР". Вони можуть бути заарештовані, звинувачені у діяннях, які не робили, можуть бути осуджені,

– зазначив Дмитро Михайлов.

Прикордонники кажуть: більшість тих, хто намагається потрапити у Придністров’я, часто не розуміють, що насправді на них чекає по той бік кордону.

"Всі особи, яких ми затримуємо, надаємо їм роз’яснення, що суспільно політична ситуація на території "ПМР" напружена. Там РФ контролює правопорядок, правовий режим. Певні правові моменти там невизнані, документи невизнані. Тоді вони міняють свою думку, деякі навіть вдячні за те, що ми даємо роз’яснення, що ми не допустили, щоб їх там заарештували", – пригадав начальник відділу прикордонної служби.

Попри відносно спокійну ситуацію, загрози на цій ділянці все ж існують. Зокрема, можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп для розхитування ситуації на Вінниччині.

Ще одна небезпека – ударні дрони. Запускаючи "Шахеди", ворог нерідко використовує невизнану республіку, як транзитну зону для їхніх маршрутів. Тож чимало роботи мають і мобільні вогневі групи.

На відміну від решти Придністров’я, найближчі до України населені пункти тягнуться до цивілізованого світу. Придністровці поступово приходять до тями – їх таки "кинули".

Їх документи не визнані у світі. Діти які там народжуються, отримують документи, які не дають їм право перетинати державний кордон, не дають право відвідувати держави в Європі. Їх номерні знаки на транспортних засобах невизнані,

– пояснив Дмитро Михайлов.

Пункти пропуску

Через велику війну не функціонує й інший пункт пропуску – Велика Кісниця-Хрушка. Цікаво, що у перші півтора року повномасштабної війни бажаючих утекти до Придністров’я тут не зустрічали. Згодом траплялися лише поодинокі випадки.

"До 5 випадків на місяць – це групові спроби перетину державного кордону особами від 18 до 60 років громадянами України, які намагаються ухилитися від військової мобілізації шляхом саме незаконного перетину. Керуючись різними провідниками, або додатково телеграм-каналами, ботами", – розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Велика Кісниця" Сергій Паркаєв.

При цьому шахраї, які наживаються на відчайдушних українцях, ведуть своїх клієнтів "всліпу".

Від 6 до 10 тисяч вони перекидають якимось невідомим особам, яких вони взагалі в житті не бачили. Їм скидають точки на карті, коли вони доходять на одну – тоді скидають наступну,

– повідомив Паркаєв.

За словами прикордонників, придністровські військові та правоохоронці наразі поводяться вкрай обережно. Потайки, звісно, спостерігають, однак провокацій не чинять.

"Навіть на рівні жестів, взагалі нічого немає. Відносини нейтральні. Навіть якщо щось побачили – не реагуємо на них зовсім, як і вони зі своєї сторони. Відносин взагалі ніяких не підтримуємо", – наголосив Сергій Паркаєв.

Та сподіватися, що так буде завжди – точно не доводиться. Тому сьогодні на межі з маріонетковим утворенням – заміновані поля та протитанкові рови. Так відбувається всюди, де існує бодай найменша загроза для України.