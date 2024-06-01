Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Территория, вклинившихся между Украиной и Республикой Молдова вдоль левого берега Днестра. А еще – сепаратистский анклав, который время от времени пытается расшатывать Россия. Подробнее расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Интересно 12 тысяч долларов, чтобы переплыть Днестр: пограничники разоблачили схему побега в Молдову

28 февраля 2024 года с трибуны так называемого "Съезда депутатов всех уровней" ПМР звучат обвинения в адрес Молдовы. Мол, официальный Кишинев развязал против свободного приднестровского народа экономическую войну.

"Сегодня мы от имени народа Приднестровья обращаемся ко всем нашим партнерам и структурам, которые имеют влияние на должностных лиц Республики Молдова с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья. Голос народа Приднестровья должен быть услышан", – озвучил председатель верховного совета “ПМР” Александр Коршунов.

Но – не в этот раз. Последние намерения псевдо депутатов попросить Россию о "спасении" – закончились ничем. Конечно, "прямо" об этом никто не говорил, но и намеков "братская Россия" не поняла. Просто проигнорировала. И, кажется, – вполне сознательно.

Что происходит на границе

С одной стороны границы – воюющая 10 лет Украина, с другой – законная владелица оккупированной территории – Республика Молдова. В случае малейшего обострения Приднестровье рискует прекратить свое существование. Но как бы ни развивался сценарий, Украина должна готовиться к любым событиям. А значит: граница должна быть защищена.

Дорога, которая еще 2 года назад соединяла Украину и непризнанное Приднестровье. Люди пересекали границу через пункт пропуска Болган-Хрустова. Ходили за покупками и посещали родных. Но все изменила полномасштабная война,

– рассказала военная журналистка Карина Акопян.

С началом российского вторжения все пункты пропуска, граничащих с этой территорией в Винницкой области, прекратили работу. Чтобы не допустить возможного проникновения врага – уничтожено и дороги, что когда-то соединяли Украину и ПМР.

Подавляющее большинство тех, кто пересекал границу – местные жители. Ходили, обычно, пешком. Автомобилей и рейсовых автобусов здесь не видели давно. По словам пограничников, много приднестровцев связаны с Украиной родственными связями. Более того, сознательные люди сразу определились, на чьей они стороне.

С началом военной агрессии, скажем так, люди, которые патриотически настроены к Украине, они приехали на территорию Украины и проживают на территории Украины. Местные жители не имеют желания заходить на территорию Приднестровской Молдавской Республики,

– сообщил начальник отдела пограничной службы "Болган" Дмитрий Михайлов.

Причина очень простая – безопасность украинцев. Ведь на территории Приднестровья находятся военные страны-агрессора.

Угрозы из непризнанного Приднестровья

"На Приднестровской Молдавской Республике находится часть 14-й армии, в состав которой входят непосредственно военнослужащие Российской Федерации, что могут использовать население Украины в своих военных целях", – объяснил Дмитрий Михайлов.

Как выяснилось, те, кто пытается нелегально попасть в квази республику, о последствиях не задумываются. И мошенники, которые предлагают, так сказать, "консульские" услуги для незаконного пересечения границы в закрытых группах в соцсетях, – об этом не расскажут. Впрочем, даже сам факт "побега" в Приднестровье вызывает множество вопросов.

Те люди, которые организуют эти так называемые переправки, они не дают вообще никаких гарантий на территории "ПМР". Они могут быть арестованы, обвинены в деяниях, которые не делали, могут быть осуждены,

– отметил Дмитрий Михайлов.

Пограничники говорят: большинство тех, кто пытается попасть в Приднестровье, часто не понимают, что на самом деле их ждет по ту сторону границы.

"Все лица, которых мы задерживаем, предоставляем им разъяснения, что общественно политическая ситуация на территории "ПМР" напряженная. Там РФ контролирует правопорядок, правовой режим. Определенные правовые моменты там непризнанные, документы непризнанные. Тогда они меняют свое мнение, некоторые даже благодарны за то, что мы даем разъяснения, что мы не допустили, чтобы их там арестовали", – вспомнил начальник отдела пограничной службы.

Несмотря на относительно спокойную ситуацию, угрозы на этом участке все же существуют. В частности, возможно проникновение диверсионно-разведывательных групп для расшатывания ситуации в Винницкой области.

Еще одна опасность – ударные дроны. Запуская "Шахеды", враг нередко использует непризнанную республику, как транзитную зону для их маршрутов. Поэтому немало работы имеют и мобильные огневые группы.

В отличие от остального Приднестровья, ближайшие к Украине населенные пункты тянутся к цивилизованному миру. Приднестровцы постепенно приходят в себя – их таки "кинули".

Их документы не признаны в мире. Дети которые там рождаются, получают документы, что не дают им право пересекать государственную границу, не дают право посещать государства в Европе. Их номерные знаки на транспортных средствах непризнанные,

– объяснил Дмитрий Михайлов.

Пункты пропуска

Из-за большой войны не функционирует и другой пункт пропуска – Большая Косница-Хрушка. Интересно, что в первые полтора года полномасштабной войны желающих убежать в Приднестровье здесь не встречали. Впоследствии случались лишь единичные случаи.

"До 5 случаев в месяц – это групповые попытки пересечения государственной границы лицами от 18 до 60 лет гражданами Украины, которые пытаются уклониться от военной мобилизации путем именно незаконного пересечения. Руководствуясь различными проводниками, или дополнительно телеграмм-каналами, ботами", – рассказал начальник отделения инспекторов пограничной службы "Большая Косница" Сергей Паркаев.

При этом мошенники, которые наживаются на отчаянных украинцах, ведут своих клиентов "вслепую".

От 6 до 10 тысяч они перебрасывают каким-то неизвестным лицам, которых они вообще в жизни не видели. Им сбрасывают точки на карте, когда они доходят на одну – тогда сбрасывают следующую,

– сообщил Паркаев.

По словам пограничников, приднестровские военные и правоохранители сейчас ведут себя крайне осторожно. Тайком, конечно, наблюдают, однако провокаций не делают.

"Даже на уровне жестов, вообще ничего нет. Отношения нейтральные. Даже если что-то увидели – не реагируем на них совсем, как и они со своей стороны. Вотношений вообще никаких не поддерживаем", – подчеркнул Сергей Паркаев.

И надеяться, что так будет всегда – точно не приходится. Поэтому сегодня на границе с марионеточным образованием – заминированные поля и противотанковые рвы. Так происходит везде, где существует хотя бы малейшая угроза для Украины.