Поскольку на этом участке угрозу несут не только "Шахеды" и другие типы дронов, но и вражеские диверсионно-разведывательные группы. Об обычных буднях защитников украинского неба на Херсонщине рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как бойцы выбирают позиции, откуда будут сбивать "Шахеды"

До ста "Шахедов" за ночь – такое количество запусков россиянами дронов-камикадзе по территории Украины уже стало привычным. Не все из них боевые, часть – имитационные, но их все равно нужно уничтожать. На Херсонщине такая задача стоит перед бойцами 79-го пограничного отряда, которые охотятся на "Шахедов", летящих из Крыма и Краснодарского края.

"Получили оперативную информацию о вероятных пусках "Шахедов" из Приморско-Ахтарска, поэтому мы отправляемся на огневые позиции, чтобы перехватить их на половине дороги. Мы понимаем, что враг хочет нанести нам максимальный вред, поэтому наша цель – разрушить эти путинские планы", – отметил военный корреспондент Артем Овдиенко.

Позиции, где дежурят и с которых "работают" мобильные огневые группы пограничников, заранее "пристреляны". Они расположены на вероятных маршрутах БПЛА, а также так, чтобы обломки дронов не падали на жилые дома или людей, а в чистом поле.

Сейчас из Херсонской области на Николаевскую – четыре "Шахеды". Пока ждем – они будут идти по воде или берегу, и тогда мы выезжаем и работаем,

– рассказал один из военных мобильной группы.

Сколько времени имеют военные для уничтожения БПЛА

Довольно быстро звуки прибоя сменяются воем сирен, тарахтение "Шахедов" и пулеметные очереди из соседних позиций. В бой вступает МВГ "Говерла".

Боевая работа продолжается недолго. Скорость "Шахеда" – около 180 километров в час, поэтому бойцы имеют лишь несколько секунд, чтобы заметить цель и попытаться ее уничтожить.

"Работали по "Шахеду", недоволен, что не сбили, но доволен, что работали. Сейчас дали команду об отбое, поэтому наше боевое дежурство завершается, будем возвращаться на базу, дозаправлять боекомплект и готовиться к следующему дежурству", – поделился пограничник Давид.

Что делают защитники после выполненной работы

Охота на вражеские БПЛА – это не только ночные дежурства. Оружие, как и люди, всегда должно быть готово к следующему бою.

Ржавеет немного, влажно, у нас такие погодные условия! Если мы работаем, то есть стреляем, то чистим оружие постоянно. А если не было работы, то можем почистить через 2 – 3 дня,

– подчеркнул пограничник Максим.

После технического обслуживания оружия пограничники переходят к тренировкам. Ведь в этом районе существует угроза высадки российских диверсионных групп с воды.

Как отметил военный корреспондент Артем Овдиенко, основная работа мобильных огневых групп происходит ночью, когда россияне запускают свои "Шахеды".

Но, в частности, эта МВГ "Говерла" 79-го пограничного отряда, не теряет времени и днем, бойцы отрабатывают навыки штурмовых действий в условиях городских боев,

– добавил он.

Когда тренировки завершаются, в полдень – у военных ужин и отдых перед очередной ночной охотой. И так каждый день, пока Украине будет угрожать Россия, которая несет смерть в украинские мирные города и села.