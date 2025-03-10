Оскільки на цій ділянці загрозу несуть не тільки "Шахеди" та інші типи дронів, а й ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про звичайні будні захисників українського неба на Херсонщині розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Як бійці обирають позиції, звідки збиватимуть "Шахеди"

До ста "Шахедів" за ніч – така кількість запусків росіянами дронів-камікадзе по території України вже стала звичною. Не всі з них бойові, частина – імітаційні, але їх все одно потрібно знищувати. На Херсонщині таке завдання стоїть перед бійцями 79-го прикордонного загону, які полюють на "Шахедів", що летять з Криму та Краснодарського краю.

"Отримали оперативну інформацію про ймовірні пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська, тому ми вирушаємо на вогневі позиції, щоб перехопити їх на половині дороги. Ми розуміємо, що ворог хоче завдати нам максимальної шкоди, тож наша мета – зруйнувати ці путінські плани", – зазначив військовий кореспондент Артем Овдієнко.

Позиції, де чергують і з яких "працюють" мобільні вогневі групи прикордонників, заздалегідь "пристріляні". Вони розташовані на ймовірних маршрутах БпЛА, а також так, щоб уламки дронів не падали на житлові будинки або людей, а у чистому полі.

Наразі з Херсонської області на Миколаївську – чотири "Шахеди". Поки чекаємо – вони йтимуть по воді або берегом, і тоді ми виїжджаємо і працюємо,

– розповів один з військових мобільної групи.

Скільки часу мають військові для знищення БпЛА

Досить швидко звуки прибою змінюються на виття сирен, торохтіння "Шахедів" та кулеметні черги із сусідніх позицій. У бій вступає МВГ "Говерла".

Бойова робота триває недовго. Швидкість "Шахеда" – близько 180 кілометрів на годину, тому бійці мають лише кілька секунд, аби помітити ціль і спробувати її знищити.

"Працювали по "Шахеду", незадоволений, що не збили, але задоволений, що працювали. Наразі дали команду про відбій, тож наше бойове чергування завершується, будемо повертатися на базу, дозаправляти боєкомплект і готуватися до наступного чергування", – поділився прикордонник Давид.

Що роблять оборонці після виконаної роботи

Полювання на ворожі БпЛА – це не лише нічні чергування. Зброя, як і люди, завжди повинна бути готовою до наступного бою.

Іржавіє трохи, волого, у нас такі погодні умови! Якщо ми працюємо, тобто стріляємо, то чистимо зброю постійно. А якщо не було роботи, то можемо почистити через 2 – 3 дні,

– підкреслив прикордонник Максим.

Після технічного обслуговування зброї прикордонники переходять до тренувань. Адже в цьому районі існує загроза висадки російських диверсійних груп з води.

Як зауважив військовий кореспондент Артем Овдієнко, основна робота мобільних вогневих груп відбувається вночі, коли росіяни запускають свої "Шахеди".

Але, зокрема, ця МВГ "Говерла" 79-го прикордонного загону, не марнує часу й вдень, бійці відпрацьовують навички штурмових дій в умовах міських боїв,

– додав він.

Коли тренування завершуються, опівдні – у військових вечеря та відпочинок перед черговим нічним полюванням. І так щодня, поки Україні загрожуватиме Росія, яка несе смерть в українські мирні міста і села.