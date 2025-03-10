Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Перехоплення балістичних ракет: чому у SAMP/T можуть бути труднощі

Як ЗСУ протидіять КАБам

У ЗМІ наголошують, що для Росії авіабомби були "чудо-зброєю", адже вони завдавали ударів по важливих цілях у прифронтових територіях. Однак зараз КАБи виявилися неефективними, адже українські захисники знайшли шлях до протидії.

Так, російський телеграм-канал Fighterbomber повідомив, що ЗСУ "наситили" лінію фронту перешкодами для КАБів. Ці засоби повністю блокують навігаційні системи плануючих авіабомб.

"Усі супутникові системи корекції вийшли з чату", – бідкався окупант.

Втім, це не означає, що Росія більше не використовує на фронті авіабомби. Однак тепер КАБи падають у полях, не долетівши до цілей. Окупанти бідкаються, що тепер потрібно 16 авіабомб, щоб уразити ціль.

Журналісти нагадують, що колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба казав, що змоги "заглушити" КАБи немає. Експерт зі зброї Том Візінґтон також дотримувався думки, що російські авіабомби неможливо заглушити. За його словами, КАБи мали бути розроблені та оснащені глобальною навігаційною системою, яка отримує зашифрований сигнал і має бути стійкою до перешкод.

Це означає, що або російські плануючі бомби були настільки погано розроблені, що вони чутливі до перешкод, або Україна знайшла способи подолати захист, вбудований у зброю. Враховуючи, що Росія успішно використовувала авіабомби протягом кількох місяців, швидше за все, мовиться про другий варіант,

– вважають журналісти The Telegraph.

Раніше у Повітряних силах повідомили про збиття КАБ у Запорізькій області. Це був не перший випадок збиття КАБу, але метод ураження не повідомляли.