Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що відомо про збиття КАБу

Напередодні у мережі ширилася інформація про те, що вранці 6 лютого під час ворожої авіаційної атаки проти російського КАБу застосували експериментальну зброю.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі журналістам підтвердив цю інформацію та зауважив, що це вже не перший випадок успішного збиття КАБу.

Водночас у ПС не уточнили, в який саме спосіб вдалося уразити ворожу авіабомбу, яку збили над Запоріжжям.