Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про вибух у Запоріжжі

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили ще о 14:56. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Застерігали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Про це попереджав і очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Вже о 15:53 він повідомив, що у цьому регіоні було чутно вибух. Станом на цю хвилину деталі невідомі, територію, де було гучно, за його словами перевірять відповідні служби.

У Запоріжжі пролунав вибух. Наразі екстрені служби направлені на обстеження. Не нехтуйте правилами безпеки,

– ідеться у повідомленні посадовця.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, нещодавно Росія масовано атакувала Запоріжжя. Внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, а також навчальний заклад й автівки. Через масований удар по місту постраждали й автомийка та приватні гаражі.