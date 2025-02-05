Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о взрыве в Запорожье

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​еще в 14:56. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Об этом предупреждал и глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Уже в 15:53 ​​он сообщил, что в этом регионе был слышен взрыв. По состоянию на данный момент детали неизвестны, территорию, где было громко, по его словам, проверят соответствующие службы.

В Запорожье раздался взрыв. В настоящее время экстренные службы направлены на обследование. Не пренебрегайте правилами безопасности,

– говорится в сообщении чиновника.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, недавно Россия массированно атаковала Запорожье. В результате атаки в Запорожье поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, а также учебное заведение и автомобили. Из-за массированного удара по городу пострадали и автомойка и частные гаражи.