Ночью россияне направили на Запорожье 18 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Какие последствия массированного удара по Запорожью

Как сообщает Федоров, в результате атаки в Запорожье поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, а также учебное заведение и машины. Из-за массированного удара по городу пострадали и автомойка, частные гаражи. Там вспыхнуло несколько пожаров.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Запорожской ОВА

Однако, по словам начальника Запорожской ОВА, спасателям удалось погасить возгорание, а энергетики восстановили электроснабжение у 400 абонентов, которые были обесточены в результате атаки.

Ликвидация последствий ночной атаки на Запорожье: видео ГСЧС

Кроме этого, ранения получил 57-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь. Однако от госпитализации он отказался.

Разрушения из-за удара по Запорожью / Фото ГСЧС

Россия продолжает атаковать Украину. В частности, утром 1 февраля страна-агрессор также нанесла удар по Полтаве. Там поврежден жилой дом. В результате атаки погибли 2 человека, еще 7 пострадали, среди них один ребенок.