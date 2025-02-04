На місці удару працюють екстрені служби. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Унаслідок удару по Ізюму загинуло кілька людей

Ворог атакував Ізюм балістикою приблизно об 11:34. Постраждали цивільні.

Оновлено. Станом на 12:48 кількість постраждалих зросла до 24 осіб. Серед травмованих – дівчинка 15 років з осколковим пораненням середньої важкості. Ще троє людей перебувають в операційній.

Станом на 12:22 повідомлялося про 4 загиблих. Це дві жінки та двоє чоловіків.

Кількість поранених сягнула 20 осіб, 5 із них доставили до лікарні із травмами середньої важкості. Решта отримала легкі поранення.

Також відомо, що одна людина перебуває під завалами.

Під удар потрапила центральна частина міста.

"Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок", – повідомив голова ОВА.

За словами начальника МВА Валерія Марченка, пошкоджень там багато.

Він зазначив, що військових на місці удару не було, а у будівлях працювала податкова служба, соцзахист, казначейство. Ймовірно, загинули люди, які перебували біля паспортного столу.