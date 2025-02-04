В області повітряну тривогу оголосили об 11:30. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також ЗСУ відкинули росіян із передових позицій біля одного з населених пунктів Куп'янського напрямку
Що відомо про вибух в Ізюмі
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу у частині областей.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– йшлося у повідомленні.
За 4 хвилини моніторингові канали повідомили про рух ракети у напрямку Ізюма.
Після чого у місті пролунав вибух.
Вранці у ПС також зазначали, що у Харківській області зафіксована активність російських розвідувальних БпЛА. "Можлива робота ППО", – писали там.
Об 11:45 ще один розвідувальний БпЛА зафіксували над Ізюмом.
Окрім того, північ Харківщини цього ранку росіяни вже атакували КАБами та обстрілювали з РСЗВ.